Nico Williams dice no al Barcelona: cronología de un fichaje que no llegó por la debilidad económica culé Por segundo año consecutivo, el jugador del Athletic rechaza al conjunto azulgrana y disputará la Champions en San Mamés

Carlos Nieto Viernes, 4 de julio 2025, 12:00 | Actualizado 12:15h.

Nico Williams ha anunciado este viernes 4 de julio que se quedará en el Athletic. Firma hasta 2035, ocho años más de los que tenía firmados, y por segundo año consecutivo ha dicho no al Barcelona, que ya se frotaba las manos pensando en la dupla que el extremo rojiblanco iba a formar con Lamine Yamal, su gran amigo y uno de los motivos por los que el pequeño de los hermanos quería fichar por el conjunto azulgrana. Al final, la delicada situación de la entidad que preside Joan Laporta, con muchas dudas sobre su inscripción, han hecho que Nico se echase para atrás y se quede en San Mamés con una cláusula que pasa de los 58 a los 87 millones de euros. Esta des la cronología del fichaje que no llegó.

1 de diciembre de 2023 Renueva hasta 2027

A seis meses de que su contrato acabara, Nico renueva con el Athletic hasta junio de 2027. Se fija una cláusula de 58 millones de euros y logra una de las mejores fichas del club.

7 de abril de 2024 «Me quedan muchos años»

Nico entra en la sala de prensa de La Cartuja tras la victoria ante el Mallorca en la final de Copa. «Me quedan muchos años más aquí. Estoy tranquilo y contento», lanza el navarro, MVP del partido.

11 de julio de 2024 Lío Athletic-Federación

Jon Uriarte estalla por todos los rumores sobre la continuidad de su buque insignia, pretendido por el Barcelona. «La Federación no ha sabido protegerle ante el bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control». Ibaigane denuncia una «presión pública» y pide «respeto».

14 de julio de 2024 Se corona en la Eurocopa

Nico prolonga su gran estado de forma con una soberbia Eurocopa en la que reparte una asistencia y anota dos goles, uno de ellos el que abre el camino en la final ante Inglaterra, partido en el que es nombrado el mejor. El jugador se sienta en la mesa de los más grandes.

23 y 25 de julio de 2024 Hablan De Marcos y Simón

El grueso del Athletic ya ha iniciado la pretemporada. El capitán Óscar de Marcos comparece en rueda de prensa y advierte a su compañero de que «no es oro todo lo que reluce» y le aconseja quedarse «para que siga madurando». Dos días después es Unai Simón el que toma la palabra. Reconoce que «ha sido un mes y medio complicado» para el navarro y que «no se ha merecido la presión a la que ha sido sometido».

12 de agosto de 2024 El Athletic le entrega el '10'

El gesto que la afición esperaba. La estrella rojiblanca hereda el '10' de Muniain. Nico se queda. «Estoy muy orgulloso», lanza. La Liga empieza en tres días.

24 de agosto de 2024 Montjuic pita a Nico

El calendario depara un Barcelona-Athletic en la segunda jornada con el mercado aún abierto pero ya sin esperanza en el bando culé de hacerse con Nico. La afición de Montjuic la toma con el jugador, pitado cada vez que interviene en el partido.

31 de agosto de 2024 «Quiero estar un año más»

Williams rompe su silencio tras el duelo ante el Atlético en San Mamés. Y lanza una frase que no convence en absoluto: «Quiero estar un año más. Tuve muchos equipos para elegir, pero mi corazón es rojiblanco. Estoy muy feliz en Bilbao», dice.

4 de septiembre de 2024 Nominado al Balón de Oro

Nico se convierte en el primer futbolista del Athletic en ser nominado al Balón de Oro. La gala se celebra el 28 de octubre y finaliza en el decimoquinto lugar. Su cotización sigue subiendo.

17 de junio de 2025 Flick pide a Nico

EL CORREO informa que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha pedido a Joan Laporta el fichaje de Nico Williams. Comienza la segunda ofensiva azulgrana un año después.

19 de junio de 2025 Preacuerdo con el Barcelona

Días después de que el director deportivo culé, Deco, se reúna con el agente de Nico, Félix Tainta, el gurú de los fichajes Fabrizio Romano adelanta un preacuerdo con Nico: seis temporadas y un sueldo de 7-8 millones al año. Uriarte se remite a la cláusula: 58 millones, 62 sumado el IPC.

22 de junio de 2025 El ataque al mural homenaje

El mural de Barakaldo que rinde homenaje a los Williams, Muniain y De Marcos amanece vandalizado, con la cara de Nico borrada y un mensaje que reza «has perdido el respeto». El Athletic emite un comunicado: «Detrás de una falta de respeto anónima siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara».

24 de junio de 2025 Nico dice que se quiere ir

A través de Tainta, Nico dice al club que se quiere ir al Barça.

25 de junio de 2025 Fuerte cruce de declaraciones Athletic-Barcelona

Un día después de conocer que el deseo del jugador es vestir de azulgrana, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, y el director general de Ibaigane, Jon Berasategi, viajan a Madrid por un tema de la liga femenina. Allí comunican a la Liga y la Federación que vigilarán muy de cerca las operaciones económicas del Barcelona, que fiscalizarán cada movimiento. Horas después, el presidente culé Joan Laporta dice en un acto que «cada uno se ocupe de lo suyo», y que «estamos trabajando» para estar en la regla del 1:1. Es decir, que cada euro que ingresa sirve para gastar en plantilla. Este ha sido el principal motivo para que Nico no haya vestido de azulgrana.

26 de junio de 2025 El Athletic responde a Laporta con dureza

La estrategia del Athletic en términos de comunicación ha sido radicalmente opuesta a la del Barcelona. Ibaigane ha optado por hacer comunicados y no aprovechar cada evento público para lanzar dardos, como ha optado el conjunto culé. Un día después de las declaraciones de Laporta el club rojiblanco responde con dureza. «El Athletic se ocupa de lo suyo y ocuparnos de lo nuestro es velar para que las reglas de la competición se cumplan», dice.

27 de junio de 2025 Laporta vuelve a desafiar

«Como no tenemos nada que esconder, a nosotros que nos fiscalicen no hay problema. Sí que queremos que a todo el mundo se le trate con el mismo rasero, y en este sentido no nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos, nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, no tenemos que escondernos de nada y lo que vamos a intentar hacer es eso, aprovechar las oportunidades de mercado», dice Laporta tras el comunicado del Athletic. En paralelo, Javier Tebas, presidente de la Liga, asegura que no le gustó dicho comunicado. El Barcelona dice tener ya el dinero preparado para abordar la cláusula de Nico.

28 de junio de 2025 El mural de Nico es vandalizado por segunda vez

Las últimas informaciones desatan la ira de algún aficionado. Un día después de su restauración, el mural de Nico vuelve a ser vandalizado. «Defenderemos nuestra identidad y valores en todo momento, en todo lugar y tantas veces como sea necesario», asegura el Athletic en un comunicado.

30 de junio de 2025 Vandalizado por tercera vez

Una vez más, la obra de Carlos López es atacada.

1 de julio de 2025 El 'caso Nico' entra en su fase decisiva

Semana decisiva. El Barcelona jamás iba a depositar la cláusula de Nico antes del 1 de julio para que el movimiento entrase en el siguiente ejercicio económico. Sin embargo, siguen los problemas para la inscripción. Comienzan los nervios en el bando culé. Ese día, Ferran Torres, su compañero en La Roja, dice que «me gustaría que viniera».

2 de julio de 2025 Siguen las prisas

Todas las partes desean que el asunto se resuelva cuanto antes porque el inicio de la pretemporada está a la vuelta de la esquina. Jon Agiriano lo resume en este artículo de opinión. El runrún empieza a crecer. Ese día habla Dani Olmo, jugador que el curso pasado sufrió en sus carnes la el calvario en torno a su inscripción. «Es normal que existan dudas», dice su compañero de la selección española.

4 de julio de 2025 Nico renueva hasta 2035

El Athletic sorprende al mundo con el anuncio de la renovación de Nico Williams hasta 2035. La cláusula pasa de 58 a 87 millones de euros. El club publica un vídeo en el que el propio Nico hace un graffiti sobre su mural y pinta 'WIN 2035'. El WIN viene de Williams. Iñaki. Nico. Después posa con la camiseta rojiblanca y se señala el parche de la Champions. Nico se queda. «Cuando hay que tomar decisiones pesa más el corazón», lanza el jugador. «Se queda», dice Iñaki, en un guiño al famoso mensaje de Gerard Piqué con Neymar, antes de que el brasileño se marchara al PSG.