Familias con niños en pensiones para que no acaben «en la calle» El sinhogarismo se enraiza en Bizkaia y empieza a afectar a hogares con menores, que son ya el 65% de los que están en exclusión

Alba Cárcamo Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

El informe de la Fundación Foessa y Cáritas Euskadi quiere poner «rostro» a la exclusión social en Euskadi. Y, sobre todos los demás perfiles, destaca el de las familias con menores a su cargo. Según refleja el análisis, los hogares con niños y adolescentes suponen «el 65%» de la población excluida, lo que se traduce en que «el sobrecoste de la etapa de crianza dispara los riesgos». Por eso no es de extrañar que, en Bizkaia, «desde servicios sociales» se esté llevando a «hoteles y pensiones» a familias con niños para que «no caigan en una situación de calle».

Para Ana Sofi Telletxea, responsable del equipo de Análisis y Desarrollo Social en Caritas Bizkaia, eso es sintomático de que «las cosas van muy mal» en algunos sectores de la población. En ese sentido, expone que «una cosa es lo que se ve», personas durmiendo en parques o pabellones -casi un millar en el territorio histórico- y otra los «circuitos que, si no son de calle, son muy cercanos a ella». Es ahí donde enmarca a ese perfil de familias con niños, a quienes atienden en los comedores sociales, donde se les reparte comida para que se la lleven a las pensiones.

El sinhogarismo, lamenta, «se está arraigando y creciendo, sobre todo en Bizkaia». Esta realidad no aparece en el macroestudio, centrado en hogares. Aunque estadísticamente no sea significativa en comparación con los niveles de precariedad de quienes sí tienen un lugar en el que residir, sí que es «la expresión más grave» de la exclusión, en la medida en que «no solamente tienen vulnerado el acceso a una vivienda, sino también a otros recursos que podrían necesitar, al acompañamiento…».

Doble de paro

En estos casos también entra en juego la precariedad laboral o la carencia de empleo, que afectan especialmente a jóvenes y migrantes, perfil mayoritario de quienes residen en la calle, de acuerdo al último recuento realizado por los ayuntamientos vizcaínos en noviembre del pasado año. Son esas dos etiquetas, la de menor de 30 y la de persona de origen extranjero, otras de las que aparecen junto con las familias con hijos entre los colectivos más vulnerables.

El informe recoge, por ejemplo, que las tasas de exclusión entre quienes poseen otra nacionalidad son cinco veces superiores a las de quienes tienen la española, 41% frente a 8%. En el caso de los jóvenes, subrayan, «la tasa de paro duplica a la tasa general y el encarecimiento de la vivienda retrasa la emancipación y la formación de proyectos de vida autónomos». El último de los rostros que citan Foessa y Cáritas Euskadi en el documento es el de mujer. La exclusión afecta a un 15% de los hogares que encabezan, frente un 10% en los que el sostén es un hombre.

Temas

Bilbao