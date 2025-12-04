El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius El portero del Real Madrid pide «respeto» y defiende a su compañero: «Estuvo tranquilo»

Vinicius volvió a ser protagonista anoche sobre el césped de San Mamés. Y no precisamente por su fútbol. El brasileño estuvo gris en el campo y demasiado caliente con la hinchada local, a quienes volvió a enfrentarse como ocurre, ya de forma casi habitual, cada vez que el Real Madrid juega lejos del Santiago Bernabéu.

El particular partido de Vinicius con los athleticzales empezó tras el inicio del duelo. Al brasileño le recibieron con una fuerte pitada y este comenzó a esbozar sonrisas y a hacer gestos contra ellos. Nada raro hasta que llegó el segundo tanto del Real Madrid y Vinicius miró desafiante al fondo norte. La grada la tomó con él y este no se escondió.

Seguidamente, una falta de Adama sobre Mbappé terminó por encender al francés, que le recriminó la acción al jugador del Athletic. Por ahí apareció Vinicius, aunque la cosa no iba con él. Sus compañeros tuvieron que apartarle.

La tensión entre grada y jugador alcanzó su punto más álgido cuando Mbappé anotó el tercero del partido. Vinicius se encaró a la grada y les restregó los tres goles que llevaba su equipo. Más de un athleticzale le devolvió el gesto con una peineta. Poco después fue sustituido y San Mamés le despidió con un sonoro «tonto, tonto».

Pero la polémica ocurrida con Vinicius iba a continuar fuera del terreno de juego. Los periodistas presentes en la zona mixta de San Mamés preguntaron a Thibaut Courtois sobre las constantes polémicas que rodean a su compañero y este sacó la cara por él: «¿Los insultos a Vinicius? -sonó el «tonto, tonto» cuando fue sustituido- Es difícil... Al final somos personas, somos humanos. Mira lo que pasa con Ronald Araújo -quien ha pedido una baja temporal por salud mental-».

Courtois es uno de los capitanes del Real Madrid y un peso pesado en el vestuario. «Luego nos quejamos de por qué un jugador está mal mentalmente... No somos máquinas, somos personas. Como Vinicius o Raúl Asencio», apuntó recordando los insultos que recibió el canterano blanco la pasada temporada por su imputación en la distribución de imágenes de contenido sexual de una menor.

El belga quiso diferenciar lo que son «los piques en los partidos» de los «insultos». «Hay que tener un poco de respeto porque somos humanos», recordó.