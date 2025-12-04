El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca Juan Carlos I habla por primera vez sobre el famoso incidente en 'Reconciliación', sus memorias que ya están a la venta en España

Jueves, 4 de diciembre 2025

En la Semana Santa de 2018, la entonces princesa Letizia y la reina Sofía protagonizaron un rifirrafe en Palma de Mallorca que dio la vuelta al mundo. A la salida de la misa de Pascua, Leonor apartó a su abuela de forma brusca cuando esta quería posar con ella para una foto y, a su vez, la esposa de Felipe VI, a la vista de muchos asistentes y de las cámaras de televisión, no dudó en recriminar a la ahora emérita su comportamiento.

Hasta ahora, Juan Carlos I nunca se había pronunciado sobre aquella escena que provocó un revuelo mediático nunca antes visto en la Casa Real Española y que él mismo presenció. El famoso manotazo de Leonor a la reina Sofía sale a relucir en las memorias de Juan Carlos I, que este miércoles se presentaron en Madrid y ya están a la venta en España.

La autobiografía del padre del rey sigue dando qué hablar. Además de relatar su visión de los episodios políticos e históricos más relevantes de España, Juan Carlos I también aborda las polémicas personales que han rodeado a su vida y a la de su familia. El incidente en la misa de Pascua de Palma lo califica como un «desastre» y admite que a la reina Sofía le provocó un gran malestar la actitud de Letizia y, viceversa.

«Desde mi abdicación, solo he estado allí una vez, en 2018, a petición de la Casa Real, que quería mostrar la unidad y armonía de la Familia Real. Resultó ser un desastre. La reina Letizia, mi nuera, se enfadó con Sofi delante de las cámaras, al salir de la misa de Pascua. Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros. Creo más en la espontaneidad y en la veracidad», dice el padre del rey Felipe VI en su biografía.

La infanta Elena acude a la presentación

La verdadera relación del emérito con la reina Letizia es uno de los temas que más controversia ha levantado tras la publicación de sus memorias. Hace unas semanas, cuando el libro se puso a la venta en Francia, salió a la luz el «desacuerdo personal» que Juan Carlos I reconocía con su nuera. «Tengo un desacuerdo personal. No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares», asegura.

Asimismo, el emérito admite que le hubiera gustado pasar más tiempo con sus nietas Leonor y Sofía y asegura que su mujer Sofia «no ha podido estar a solas en Palma, como hace habitualmente con todos sus primos». «Por desgracia, nunca he podido salir solo por Madrid con mis nietas Leonor y Sofía. Mi mujer nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como hace habitualmente con todos sus primos. Las veía de vez en cuando, pero le habría encantado verlas más a menudo, sobre todo porque viven a escasos cien metros de distancia. Ella hubiera deseado transmitirles la genealogía, la historia y los valores de nuestra familia, y algunos consejos de reina emérita, con una trayectoria impecable, a su futura reina, aunque el contexto del reinado de Leonor será, sin duda, diferente», explica.

'Reconciliación' consta de más de 500 páginas que relatan su vida desde niño a convertirse en rey y que incluyen frases que no han dejado indiferentes a nadie. Desde que su hijo el Rey Felipe VI le dio la «espalda por sentido del deber» a como se fraguaron sus disculpas por la cacería de Botsuana. La presentación del libro en Madrid tuvo lugar con la sonada ausencia del protagonista, pero sí asistió su autobiógrafa, la escritora Laurence Debray, y la infanta Elena, así como otros miembros de la familia del emérito como sus sobrinas Simoneta Gómez-Acebo y María Zurita.