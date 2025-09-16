El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Liga de Campeones

Calendario

Jornada 1

Del 16 al 18 de septiembre

Martes 16 · 18:45h En directo

Athletic

Athletic

0

-

0

Arsenal

Arsenal

Martes 16 · 18:45h En directo

PSV

PSV

0

-

1

Union SG

Union SG

Martes 16 · 21:00h

Benfica

Benfica

21:00 h

Qarabag

Qarabag

Martes 16 · 21:00h

Juventus

Juventus

21:00 h

B. Dortmund

B. Dortmund

Martes 16 · 21:00h

Real Madrid

Real Madrid

21:00 h

O. Marsella

O. Marsella

Martes 16 · 21:00h

Tottenham

Tottenham

21:00 h

Villarreal

Villarreal

Miércoles 17 · 18:45h

Olympiacos

Olympiacos

18:45 h

Pafos

Pafos

Miércoles 17 · 18:45h

Slavia Praga

Slavia Praga

18:45 h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

Miércoles 17 · 21:00h

AFC Ajax

AFC Ajax

21:00 h

Inter Milán

Inter Milán

Miércoles 17 · 21:00h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

21:00 h

Chelsea

Chelsea

Miércoles 17 · 21:00h

Liverpool

Liverpool

21:00 h

Atlético

Atlético

Miércoles 17 · 21:00h

PSG

PSG

21:00 h

Atalanta

Atalanta

Jueves 18 · 18:45h

Brujas

Brujas

18:45 h

Mónaco

Mónaco

Jueves 18 · 18:45h

Copenhague

Copenhague

18:45 h

Leverkusen

Leverkusen

Jueves 18 · 21:00h

Eintracht

Eintracht

21:00 h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Jueves 18 · 21:00h

M. City

M. City

21:00 h

Nápoles

Nápoles

Jueves 18 · 21:00h

Newcastle

Newcastle

21:00 h

FC Barcelona

FC Barcelona

Jueves 18 · 21:00h

Sporting

Sporting

21:00 h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

Jornada 2

Del 30 de septiembre al 1 de octubre

Martes 30 · 18:45h

Atalanta

Atalanta

18:45 h

Brujas

Brujas

Martes 30 · 18:45h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

18:45 h

Real Madrid

Real Madrid

Martes 30 · 21:00h

Atlético

Atlético

21:00 h

Eintracht

Eintracht

Martes 30 · 21:00h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

21:00 h

Tottenham

Tottenham

Martes 30 · 21:00h

Chelsea

Chelsea

21:00 h

Benfica

Benfica

Martes 30 · 21:00h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

21:00 h

Liverpool

Liverpool

Martes 30 · 21:00h

Inter Milán

Inter Milán

21:00 h

Slavia Praga

Slavia Praga

Martes 30 · 21:00h

O. Marsella

O. Marsella

21:00 h

AFC Ajax

AFC Ajax

Martes 30 · 21:00h

Pafos

Pafos

21:00 h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

Miércoles 01 · 18:45h

Qarabag

Qarabag

18:45 h

Copenhague

Copenhague

Miércoles 01 · 18:45h

Union SG

Union SG

18:45 h

Newcastle

Newcastle

Miércoles 01 · 21:00h

Arsenal

Arsenal

21:00 h

Olympiacos

Olympiacos

Miércoles 01 · 21:00h

FC Barcelona

FC Barcelona

21:00 h

PSG

PSG

Miércoles 01 · 21:00h

Leverkusen

Leverkusen

21:00 h

PSV

PSV

Miércoles 01 · 21:00h

B. Dortmund

B. Dortmund

21:00 h

Athletic

Athletic

Miércoles 01 · 21:00h

Mónaco

Mónaco

21:00 h

M. City

M. City

Miércoles 01 · 21:00h

Nápoles

Nápoles

21:00 h

Sporting

Sporting

Miércoles 01 · 21:00h

Villarreal

Villarreal

21:00 h

Juventus

Juventus

Jornada 3

Del 21 al 22 de octubre

Martes 21 · 18:45h

FC Barcelona

FC Barcelona

18:45 h

Olympiacos

Olympiacos

Martes 21 · 18:45h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

18:45 h

Pafos

Pafos

Martes 21 · 21:00h

Arsenal

Arsenal

21:00 h

Atlético

Atlético

Martes 21 · 21:00h

Leverkusen

Leverkusen

21:00 h

PSG

PSG

Martes 21 · 21:00h

Copenhague

Copenhague

21:00 h

B. Dortmund

B. Dortmund

Martes 21 · 21:00h

Newcastle

Newcastle

21:00 h

Benfica

Benfica

Martes 21 · 21:00h

PSV

PSV

21:00 h

Nápoles

Nápoles

Martes 21 · 21:00h

Union SG

Union SG

21:00 h

Inter Milán

Inter Milán

Martes 21 · 21:00h

Villarreal

Villarreal

21:00 h

M. City

M. City

Miércoles 22 · 18:45h

Athletic

Athletic

18:45 h

Qarabag

Qarabag

Miércoles 22 · 18:45h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

18:45 h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

Miércoles 22 · 21:00h

Atalanta

Atalanta

21:00 h

Slavia Praga

Slavia Praga

Miércoles 22 · 21:00h

Chelsea

Chelsea

21:00 h

AFC Ajax

AFC Ajax

Miércoles 22 · 21:00h

Eintracht

Eintracht

21:00 h

Liverpool

Liverpool

Miércoles 22 · 21:00h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

21:00 h

Brujas

Brujas

Miércoles 22 · 21:00h

Mónaco

Mónaco

21:00 h

Tottenham

Tottenham

Miércoles 22 · 21:00h

Real Madrid

Real Madrid

21:00 h

Juventus

Juventus

Miércoles 22 · 21:00h

Sporting

Sporting

21:00 h

O. Marsella

O. Marsella

Jornada 4

Del 4 al 5 de noviembre

Martes 04 · 18:45h

Nápoles

Nápoles

18:45 h

Eintracht

Eintracht

Martes 04 · 18:45h

Slavia Praga

Slavia Praga

18:45 h

Arsenal

Arsenal

Martes 04 · 21:00h

Atlético

Atlético

21:00 h

Union SG

Union SG

Martes 04 · 21:00h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

21:00 h

Mónaco

Mónaco

Martes 04 · 21:00h

Juventus

Juventus

21:00 h

Sporting

Sporting

Martes 04 · 21:00h

Liverpool

Liverpool

21:00 h

Real Madrid

Real Madrid

Martes 04 · 21:00h

Olympiacos

Olympiacos

21:00 h

PSV

PSV

Martes 04 · 21:00h

PSG

PSG

21:00 h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

Martes 04 · 21:00h

Tottenham

Tottenham

21:00 h

Copenhague

Copenhague

Miércoles 05 · 18:45h

Pafos

Pafos

18:45 h

Villarreal

Villarreal

Miércoles 05 · 18:45h

Qarabag

Qarabag

18:45 h

Chelsea

Chelsea

Miércoles 05 · 21:00h

AFC Ajax

AFC Ajax

21:00 h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Miércoles 05 · 21:00h

Benfica

Benfica

21:00 h

Leverkusen

Leverkusen

Miércoles 05 · 21:00h

Brujas

Brujas

21:00 h

FC Barcelona

FC Barcelona

Miércoles 05 · 21:00h

Inter Milán

Inter Milán

21:00 h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

Miércoles 05 · 21:00h

M. City

M. City

21:00 h

B. Dortmund

B. Dortmund

Miércoles 05 · 21:00h

O. Marsella

O. Marsella

21:00 h

Atalanta

Atalanta

Miércoles 05 · 21:00h

Newcastle

Newcastle

21:00 h

Athletic

Athletic

Jornada 5

Del 25 al 26 de noviembre

Martes 25 · 18:45h

AFC Ajax

AFC Ajax

18:45 h

Benfica

Benfica

Martes 25 · 18:45h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

18:45 h

Union SG

Union SG

Martes 25 · 21:00h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

21:00 h

Juventus

Juventus

Martes 25 · 21:00h

B. Dortmund

B. Dortmund

21:00 h

Villarreal

Villarreal

Martes 25 · 21:00h

Chelsea

Chelsea

21:00 h

FC Barcelona

FC Barcelona

Martes 25 · 21:00h

M. City

M. City

21:00 h

Leverkusen

Leverkusen

Martes 25 · 21:00h

O. Marsella

O. Marsella

21:00 h

Newcastle

Newcastle

Martes 25 · 21:00h

Nápoles

Nápoles

21:00 h

Qarabag

Qarabag

Martes 25 · 21:00h

Slavia Praga

Slavia Praga

21:00 h

Athletic

Athletic

Miércoles 26 · 18:45h

Copenhague

Copenhague

18:45 h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

Miércoles 26 · 18:45h

Pafos

Pafos

18:45 h

Mónaco

Mónaco

Miércoles 26 · 21:00h

Arsenal

Arsenal

21:00 h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

Miércoles 26 · 21:00h

Atlético

Atlético

21:00 h

Inter Milán

Inter Milán

Miércoles 26 · 21:00h

Eintracht

Eintracht

21:00 h

Atalanta

Atalanta

Miércoles 26 · 21:00h

Liverpool

Liverpool

21:00 h

PSV

PSV

Miércoles 26 · 21:00h

Olympiacos

Olympiacos

21:00 h

Real Madrid

Real Madrid

Miércoles 26 · 21:00h

PSG

PSG

21:00 h

Tottenham

Tottenham

Miércoles 26 · 21:00h

Sporting

Sporting

21:00 h

Brujas

Brujas

Jornada 6

Del 9 al 10 de diciembre

Martes 09 · 16:30h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

16:30 h

Olympiacos

Olympiacos

Martes 09 · 18:45h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

18:45 h

Sporting

Sporting

Martes 09 · 21:00h

Atalanta

Atalanta

21:00 h

Chelsea

Chelsea

Martes 09 · 21:00h

FC Barcelona

FC Barcelona

21:00 h

Eintracht

Eintracht

Martes 09 · 21:00h

Inter Milán

Inter Milán

21:00 h

Liverpool

Liverpool

Martes 09 · 21:00h

Mónaco

Mónaco

21:00 h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Martes 09 · 21:00h

PSV

PSV

21:00 h

Atlético

Atlético

Martes 09 · 21:00h

Tottenham

Tottenham

21:00 h

Slavia Praga

Slavia Praga

Martes 09 · 21:00h

Union SG

Union SG

21:00 h

O. Marsella

O. Marsella

Miércoles 10 · 18:45h

Qarabag

Qarabag

18:45 h

AFC Ajax

AFC Ajax

Miércoles 10 · 18:45h

Villarreal

Villarreal

18:45 h

Copenhague

Copenhague

Miércoles 10 · 21:00h

Athletic

Athletic

21:00 h

PSG

PSG

Miércoles 10 · 21:00h

Leverkusen

Leverkusen

21:00 h

Newcastle

Newcastle

Miércoles 10 · 21:00h

Benfica

Benfica

21:00 h

Nápoles

Nápoles

Miércoles 10 · 21:00h

B. Dortmund

B. Dortmund

21:00 h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

Miércoles 10 · 21:00h

Brujas

Brujas

21:00 h

Arsenal

Arsenal

Miércoles 10 · 21:00h

Juventus

Juventus

21:00 h

Pafos

Pafos

Miércoles 10 · 21:00h

Real Madrid

Real Madrid

21:00 h

M. City

M. City

Jornada 7

Del 20 al 21 de enero

Martes 20 · 16:30h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

16:30 h

Brujas

Brujas

Martes 20 · 18:45h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

18:45 h

M. City

M. City

Martes 20 · 21:00h

Copenhague

Copenhague

21:00 h

Nápoles

Nápoles

Martes 20 · 21:00h

Inter Milán

Inter Milán

21:00 h

Arsenal

Arsenal

Martes 20 · 21:00h

Olympiacos

Olympiacos

21:00 h

Leverkusen

Leverkusen

Martes 20 · 21:00h

Real Madrid

Real Madrid

21:00 h

Mónaco

Mónaco

Martes 20 · 21:00h

Sporting

Sporting

21:00 h

PSG

PSG

Martes 20 · 21:00h

Tottenham

Tottenham

21:00 h

B. Dortmund

B. Dortmund

Martes 20 · 21:00h

Villarreal

Villarreal

21:00 h

AFC Ajax

AFC Ajax

Miércoles 21 · 18:45h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

18:45 h

Atlético

Atlético

Miércoles 21 · 18:45h

Qarabag

Qarabag

18:45 h

Eintracht

Eintracht

Miércoles 21 · 21:00h

Atalanta

Atalanta

21:00 h

Athletic

Athletic

Miércoles 21 · 21:00h

Chelsea

Chelsea

21:00 h

Pafos

Pafos

Miércoles 21 · 21:00h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

21:00 h

Union SG

Union SG

Miércoles 21 · 21:00h

Juventus

Juventus

21:00 h

Benfica

Benfica

Miércoles 21 · 21:00h

O. Marsella

O. Marsella

21:00 h

Liverpool

Liverpool

Miércoles 21 · 21:00h

Newcastle

Newcastle

21:00 h

PSV

PSV

Miércoles 21 · 21:00h

Slavia Praga

Slavia Praga

21:00 h

FC Barcelona

FC Barcelona

Jornada 8

28 de enero

Miércoles 28 · 21:00h

AFC Ajax

AFC Ajax

21:00 h

Olympiacos

Olympiacos

Miércoles 28 · 21:00h

Arsenal

Arsenal

21:00 h

Kairat Almaty

Kairat Almaty

Miércoles 28 · 21:00h

Athletic

Athletic

21:00 h

Sporting

Sporting

Miércoles 28 · 21:00h

Atlético

Atlético

21:00 h

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt

Miércoles 28 · 21:00h

FC Barcelona

FC Barcelona

21:00 h

Copenhague

Copenhague

Miércoles 28 · 21:00h

Leverkusen

Leverkusen

21:00 h

Villarreal

Villarreal

Miércoles 28 · 21:00h

Benfica

Benfica

21:00 h

Real Madrid

Real Madrid

Miércoles 28 · 21:00h

B. Dortmund

B. Dortmund

21:00 h

Inter Milán

Inter Milán

Miércoles 28 · 21:00h

Brujas

Brujas

21:00 h

O. Marsella

O. Marsella

Miércoles 28 · 21:00h

Eintracht

Eintracht

21:00 h

Tottenham

Tottenham

Miércoles 28 · 21:00h

Liverpool

Liverpool

21:00 h

Qarabag

Qarabag

Miércoles 28 · 21:00h

M. City

M. City

21:00 h

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Miércoles 28 · 21:00h

Mónaco

Mónaco

21:00 h

Juventus

Juventus

Miércoles 28 · 21:00h

Nápoles

Nápoles

21:00 h

Chelsea

Chelsea

Miércoles 28 · 21:00h

PSV

PSV

21:00 h

Bayern Múnich

Bayern Múnich

Miércoles 28 · 21:00h

Pafos

Pafos

21:00 h

Slavia Praga

Slavia Praga

Miércoles 28 · 21:00h

PSG

PSG

21:00 h

Newcastle

Newcastle

Miércoles 28 · 21:00h

Union SG

Union SG

21:00 h

Atalanta

Atalanta