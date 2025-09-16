Secciones
Del 16 al 18 de septiembre
Martes 16 · 18:45h En directo
Athletic
0
-
0
Arsenal
Martes 16 · 18:45h En directo
PSV
0
-
1
Union SG
Martes 16 · 21:00h
Benfica
21:00 h
Qarabag
Martes 16 · 21:00h
Juventus
21:00 h
B. Dortmund
Martes 16 · 21:00h
Real Madrid
21:00 h
O. Marsella
Martes 16 · 21:00h
Tottenham
21:00 h
Villarreal
Miércoles 17 · 18:45h
Olympiacos
18:45 h
Pafos
Miércoles 17 · 18:45h
Slavia Praga
18:45 h
Bodø/Glimt
Miércoles 17 · 21:00h
AFC Ajax
21:00 h
Inter Milán
Miércoles 17 · 21:00h
Bayern Múnich
21:00 h
Chelsea
Miércoles 17 · 21:00h
Liverpool
21:00 h
Atlético
Miércoles 17 · 21:00h
PSG
21:00 h
Atalanta
Jueves 18 · 18:45h
Brujas
18:45 h
Mónaco
Jueves 18 · 18:45h
Copenhague
18:45 h
Leverkusen
Jueves 18 · 21:00h
Eintracht
21:00 h
Galatasaray Spor Kulübü
Jueves 18 · 21:00h
M. City
21:00 h
Nápoles
Jueves 18 · 21:00h
Newcastle
21:00 h
FC Barcelona
Jueves 18 · 21:00h
Sporting
21:00 h
Kairat Almaty
Del 30 de septiembre al 1 de octubre
Martes 30 · 18:45h
Atalanta
18:45 h
Brujas
Martes 30 · 18:45h
Kairat Almaty
18:45 h
Real Madrid
Martes 30 · 21:00h
Atlético
21:00 h
Eintracht
Martes 30 · 21:00h
Bodø/Glimt
21:00 h
Tottenham
Martes 30 · 21:00h
Chelsea
21:00 h
Benfica
Martes 30 · 21:00h
Galatasaray Spor Kulübü
21:00 h
Liverpool
Martes 30 · 21:00h
Inter Milán
21:00 h
Slavia Praga
Martes 30 · 21:00h
O. Marsella
21:00 h
AFC Ajax
Martes 30 · 21:00h
Pafos
21:00 h
Bayern Múnich
Miércoles 01 · 18:45h
Qarabag
18:45 h
Copenhague
Miércoles 01 · 18:45h
Union SG
18:45 h
Newcastle
Miércoles 01 · 21:00h
Arsenal
21:00 h
Olympiacos
Miércoles 01 · 21:00h
FC Barcelona
21:00 h
PSG
Miércoles 01 · 21:00h
Leverkusen
21:00 h
PSV
Miércoles 01 · 21:00h
B. Dortmund
21:00 h
Athletic
Miércoles 01 · 21:00h
Mónaco
21:00 h
M. City
Miércoles 01 · 21:00h
Nápoles
21:00 h
Sporting
Miércoles 01 · 21:00h
Villarreal
21:00 h
Juventus
Del 21 al 22 de octubre
Martes 21 · 18:45h
FC Barcelona
18:45 h
Olympiacos
Martes 21 · 18:45h
Kairat Almaty
18:45 h
Pafos
Martes 21 · 21:00h
Arsenal
21:00 h
Atlético
Martes 21 · 21:00h
Leverkusen
21:00 h
PSG
Martes 21 · 21:00h
Copenhague
21:00 h
B. Dortmund
Martes 21 · 21:00h
Newcastle
21:00 h
Benfica
Martes 21 · 21:00h
PSV
21:00 h
Nápoles
Martes 21 · 21:00h
Union SG
21:00 h
Inter Milán
Martes 21 · 21:00h
Villarreal
21:00 h
M. City
Miércoles 22 · 18:45h
Athletic
18:45 h
Qarabag
Miércoles 22 · 18:45h
Galatasaray Spor Kulübü
18:45 h
Bodø/Glimt
Miércoles 22 · 21:00h
Atalanta
21:00 h
Slavia Praga
Miércoles 22 · 21:00h
Chelsea
21:00 h
AFC Ajax
Miércoles 22 · 21:00h
Eintracht
21:00 h
Liverpool
Miércoles 22 · 21:00h
Bayern Múnich
21:00 h
Brujas
Miércoles 22 · 21:00h
Mónaco
21:00 h
Tottenham
Miércoles 22 · 21:00h
Real Madrid
21:00 h
Juventus
Miércoles 22 · 21:00h
Sporting
21:00 h
O. Marsella
Del 4 al 5 de noviembre
Martes 04 · 18:45h
Nápoles
18:45 h
Eintracht
Martes 04 · 18:45h
Slavia Praga
18:45 h
Arsenal
Martes 04 · 21:00h
Atlético
21:00 h
Union SG
Martes 04 · 21:00h
Bodø/Glimt
21:00 h
Mónaco
Martes 04 · 21:00h
Juventus
21:00 h
Sporting
Martes 04 · 21:00h
Liverpool
21:00 h
Real Madrid
Martes 04 · 21:00h
Olympiacos
21:00 h
PSV
Martes 04 · 21:00h
PSG
21:00 h
Bayern Múnich
Martes 04 · 21:00h
Tottenham
21:00 h
Copenhague
Miércoles 05 · 18:45h
Pafos
18:45 h
Villarreal
Miércoles 05 · 18:45h
Qarabag
18:45 h
Chelsea
Miércoles 05 · 21:00h
AFC Ajax
21:00 h
Galatasaray Spor Kulübü
Miércoles 05 · 21:00h
Benfica
21:00 h
Leverkusen
Miércoles 05 · 21:00h
Brujas
21:00 h
FC Barcelona
Miércoles 05 · 21:00h
Inter Milán
21:00 h
Kairat Almaty
Miércoles 05 · 21:00h
M. City
21:00 h
B. Dortmund
Miércoles 05 · 21:00h
O. Marsella
21:00 h
Atalanta
Miércoles 05 · 21:00h
Newcastle
21:00 h
Athletic
Del 25 al 26 de noviembre
Martes 25 · 18:45h
AFC Ajax
18:45 h
Benfica
Martes 25 · 18:45h
Galatasaray Spor Kulübü
18:45 h
Union SG
Martes 25 · 21:00h
Bodø/Glimt
21:00 h
Juventus
Martes 25 · 21:00h
B. Dortmund
21:00 h
Villarreal
Martes 25 · 21:00h
Chelsea
21:00 h
FC Barcelona
Martes 25 · 21:00h
M. City
21:00 h
Leverkusen
Martes 25 · 21:00h
O. Marsella
21:00 h
Newcastle
Martes 25 · 21:00h
Nápoles
21:00 h
Qarabag
Martes 25 · 21:00h
Slavia Praga
21:00 h
Athletic
Miércoles 26 · 18:45h
Copenhague
18:45 h
Kairat Almaty
Miércoles 26 · 18:45h
Pafos
18:45 h
Mónaco
Miércoles 26 · 21:00h
Arsenal
21:00 h
Bayern Múnich
Miércoles 26 · 21:00h
Atlético
21:00 h
Inter Milán
Miércoles 26 · 21:00h
Eintracht
21:00 h
Atalanta
Miércoles 26 · 21:00h
Liverpool
21:00 h
PSV
Miércoles 26 · 21:00h
Olympiacos
21:00 h
Real Madrid
Miércoles 26 · 21:00h
PSG
21:00 h
Tottenham
Miércoles 26 · 21:00h
Sporting
21:00 h
Brujas
Del 9 al 10 de diciembre
Martes 09 · 16:30h
Kairat Almaty
16:30 h
Olympiacos
Martes 09 · 18:45h
Bayern Múnich
18:45 h
Sporting
Martes 09 · 21:00h
Atalanta
21:00 h
Chelsea
Martes 09 · 21:00h
FC Barcelona
21:00 h
Eintracht
Martes 09 · 21:00h
Inter Milán
21:00 h
Liverpool
Martes 09 · 21:00h
Mónaco
21:00 h
Galatasaray Spor Kulübü
Martes 09 · 21:00h
PSV
21:00 h
Atlético
Martes 09 · 21:00h
Tottenham
21:00 h
Slavia Praga
Martes 09 · 21:00h
Union SG
21:00 h
O. Marsella
Miércoles 10 · 18:45h
Qarabag
18:45 h
AFC Ajax
Miércoles 10 · 18:45h
Villarreal
18:45 h
Copenhague
Miércoles 10 · 21:00h
Athletic
21:00 h
PSG
Miércoles 10 · 21:00h
Leverkusen
21:00 h
Newcastle
Miércoles 10 · 21:00h
Benfica
21:00 h
Nápoles
Miércoles 10 · 21:00h
B. Dortmund
21:00 h
Bodø/Glimt
Miércoles 10 · 21:00h
Brujas
21:00 h
Arsenal
Miércoles 10 · 21:00h
Juventus
21:00 h
Pafos
Miércoles 10 · 21:00h
Real Madrid
21:00 h
M. City
Del 20 al 21 de enero
Martes 20 · 16:30h
Kairat Almaty
16:30 h
Brujas
Martes 20 · 18:45h
Bodø/Glimt
18:45 h
M. City
Martes 20 · 21:00h
Copenhague
21:00 h
Nápoles
Martes 20 · 21:00h
Inter Milán
21:00 h
Arsenal
Martes 20 · 21:00h
Olympiacos
21:00 h
Leverkusen
Martes 20 · 21:00h
Real Madrid
21:00 h
Mónaco
Martes 20 · 21:00h
Sporting
21:00 h
PSG
Martes 20 · 21:00h
Tottenham
21:00 h
B. Dortmund
Martes 20 · 21:00h
Villarreal
21:00 h
AFC Ajax
Miércoles 21 · 18:45h
Galatasaray Spor Kulübü
18:45 h
Atlético
Miércoles 21 · 18:45h
Qarabag
18:45 h
Eintracht
Miércoles 21 · 21:00h
Atalanta
21:00 h
Athletic
Miércoles 21 · 21:00h
Chelsea
21:00 h
Pafos
Miércoles 21 · 21:00h
Bayern Múnich
21:00 h
Union SG
Miércoles 21 · 21:00h
Juventus
21:00 h
Benfica
Miércoles 21 · 21:00h
O. Marsella
21:00 h
Liverpool
Miércoles 21 · 21:00h
Newcastle
21:00 h
PSV
Miércoles 21 · 21:00h
Slavia Praga
21:00 h
FC Barcelona
28 de enero
Miércoles 28 · 21:00h
AFC Ajax
21:00 h
Olympiacos
Miércoles 28 · 21:00h
Arsenal
21:00 h
Kairat Almaty
Miércoles 28 · 21:00h
Athletic
21:00 h
Sporting
Miércoles 28 · 21:00h
Atlético
21:00 h
Bodø/Glimt
Miércoles 28 · 21:00h
FC Barcelona
21:00 h
Copenhague
Miércoles 28 · 21:00h
Leverkusen
21:00 h
Villarreal
Miércoles 28 · 21:00h
Benfica
21:00 h
Real Madrid
Miércoles 28 · 21:00h
B. Dortmund
21:00 h
Inter Milán
Miércoles 28 · 21:00h
Brujas
21:00 h
O. Marsella
Miércoles 28 · 21:00h
Eintracht
21:00 h
Tottenham
Miércoles 28 · 21:00h
Liverpool
21:00 h
Qarabag
Miércoles 28 · 21:00h
M. City
21:00 h
Galatasaray Spor Kulübü
Miércoles 28 · 21:00h
Mónaco
21:00 h
Juventus
Miércoles 28 · 21:00h
Nápoles
21:00 h
Chelsea
Miércoles 28 · 21:00h
PSV
21:00 h
Bayern Múnich
Miércoles 28 · 21:00h
Pafos
21:00 h
Slavia Praga
Miércoles 28 · 21:00h
PSG
21:00 h
Newcastle
Miércoles 28 · 21:00h
Union SG
21:00 h
Atalanta