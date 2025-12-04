El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alcaldes de PNV y Bildu, en una protesta ante el TSJPV en contra de las sentencias sobre el euskera.

La ley que regula el uso del euskera en la Administración, rumbo al Constitucional

El Superior vasco activa una consulta al TC para resolver sendos recursos de PP y Vox al decreto que desarrolló la norma sobre perfiles lingüísticos

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:17

Comenta

La Justicia vuelve a poner en cuarentena el proceso emprendido por las instituciones para extender el uso del euskera en la Administración. Según ha podido ... confirmar EL CORREO, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha activado ya el procedimiento para consultar al Tribunal Constitucional acerca de la legalidad de un artículo de la Ley de Empleo Público. En concreto, considera que la obligación de que todos los puestos de trabajo tengan asignado un perfil lingüístico puede contravenir los principios de proporcionalidad y de igualdad en el acceso a la función pública.

