La ley que regula el uso del euskera en la Administración, rumbo al Constitucional

La Justicia vuelve a poner en cuarentena el proceso emprendido por las instituciones para extender el uso del euskera en la Administración. Según ha podido ... confirmar EL CORREO, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha activado ya el procedimiento para consultar al Tribunal Constitucional acerca de la legalidad de un artículo de la Ley de Empleo Público. En concreto, considera que la obligación de que todos los puestos de trabajo tengan asignado un perfil lingüístico puede contravenir los principios de proporcionalidad y de igualdad en el acceso a la función pública.

En una providencia fechada el 14 de noviembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV decidió iniciar los trámites para acudir a la corte de garantías como paso previo a resolver sendos recursos presentados por PP y Vox. Ambas formaciones impugnaron varios artículos, pero no de esa ley, aprobada en 2022, sino del decreto que en 2024 la desarrolló en lo relativo a la normalización del uso del euskera en el sector público. Para emitir su criterio, el Superior vasco estima necesario que el Constitucional se pronuncie sobre la norma de la que cuelga el decreto en cuestión.

El nudo gordiano se sitúa en el artículo 187.5 de la ley, el cual establece que los poderes públicos (Gobierno vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y sus entidades dependientes) deben perfilar todas las plazas «según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin». Este precepto es, según el tribunal autonómico, «la génesis» de los contenidos del decreto que fueron impugnados por PP y Vox, por lo que su evaluación por parte del Constitucional debería servir para marcar el rumbo del fallo del TSJPV sobre esos dos recursos.

Dicho de otra forma, si el TC declarara inconstitucional ese artículo de la Ley de Empleo Público, el Superior vasco podría invalidar después hasta cinco preceptos del decreto que la desarrolló: el 6.1 y el 6.3, que implican a todo el personal en la planificación del euskera y en el respeto de los derechos lingüísticos de la ciudadanía; el 12, que interpela a las administraciones para que hagan del euskera su «lengua de trabajo de uso normal y general»; el 22, que regula los perfiles lingüísticos; y el 34, que asigna las fechas de preceptividad, es decir, el momento en el que la exigencia del conocimiento del euskera se hace efectiva para un puesto en concreto.

Alegaciones del Gobierno vasco

Por ahora lo que ha hecho el TSJPV es iniciar el procedimiento que, salvo giro de 180 grados, desembocará en la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. El primer movimiento ha consistido en informar de su intención a las partes –a PP y Vox, por un lado, y al Gobierno vasco, por el otro– y a la Fiscalía, así como darles un plazo de diez días para que puedan registrar sus alegaciones. Fuentes del Ejecutivo autonómico confirman a este periódico que ya han presentado su escrito, en el que se posicionan en contra, mientras que los impulsores de sendos recursos apoyan la consulta a la corte de garantías. El Superior debe analizar ahora toda la documentación para decidir si definitivamente da el paso.

La previsible entrada en escena del Constitucional se producirá en un momento en que el Parlamento vasco está debatiendo dos iniciativas de PNV y EH Bildu para reformar precisamente la Ley de Empleo Público con el objetivo de blindar la exigencia del euskera en las OPE. La propuesta de los jeltzales no hace referencia al artículo 187.5 sino a la creación de otro apartado, un 187.11, para eliminar los índices de obligado cumplimiento. En cambio, la de EH Bildu, que propone dar la vuelta al actual sistema de perfiles lingüísticos, sí alude al precepto en cuestión y plantea incluso ampliar su alcance para incluir en la obligación a instituciones privadas que formen parte del sector público.