Las imágenes nunca vistas de la isla del empresario Epstein

'El 'caso Esptein' sigue abierto pese la muerte en prisión del empresario pederasta que le da nombre. Los demócratas del Comité de Supervisión de ... la Cámara de Representantes de EE UU han difundido fotografías y vídeos en los que aparecen varios dormitorios de su casa de las Islas Vírgenes Estadounidenses, la conocida como 'isla de los pedófilos. Entre otras, se ve una habitación con máscaras en la pared y un teléfono con nombres escritos en botones de marcación rápida.

En total, son 10 fotografías y cuatro vídeos inéditos. Muestran interiores y exteriores de una propiedad en Little St. James, una de las dos islas privadas que poseía en el Caribe el millonario pederasta. Entre los clientes de esta red figuran personas muy conocidas del mundo empresarial y político. Donald Trump, que era amigo de Jeffrey Esptein, niega cualquier implicación con la trama, aunque la investigación no ha concluido.

El líder demócrata del comité, Robert García, dijo que las imágenes conforman una «mirada inquietante» del mundo de Epstein y que se publican para «garantizar la transparencia pública». El pasado 19 de noviembre, Trump firmó un proyecto de ley que ordenaba la difusión de los archivos gubernamentales sobre Epstein, lo que supuso un punto de inflexión significativo tras años de negarse a dar ese paso. Hay varios testimonios de jóvenes que denuncian trata y abuso en la isla del pederasta, que iba a ser juzgado cuando murió en 2019 en una celda de máxima seguridad. El forense determinó que fue un suicidio.

Palabras en la pared y tachaduras

Las imágenes también enseñan lo que parece ser un sillón de dentista y una habitación con una pizarra blanca donde aparecen palabras como «verdad», «engaño» y «político», entre otras. Algunas de esas pintadas han sido tachadas.

Dos de los vídeos fueron grabados en el exterior de la mansión: un paseo por el jardín que que da a una piscina y una panorámica sobre el mar con las palmeras ondeando al viento. Los otros dos vídeos se centran en los dormitorios. En uno de ellos aparece una persona con el rostro tapado.