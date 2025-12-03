El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales

La apuesta vasca para adquirir la división tecnológica de Ayesa, que lidera la fundación BBK, junto a Kutxabank y el Gobierno vasco, ha resultado ganadora ... y cuenta hasta final de año para cerrar la compra de la compañía en la que se integra la antigua Ibermática. Fuentes de toda solvencia conocedoras de las negociaciones han confirmado a EL CORREO que Ayesa, junto a Houlihan Lokey y Arcano, que actúan como asesores de la operación, ha elegido la oferta del consorcio vasco para negociar en exclusiva la compra de la compañía en un plazo que expira el 31 de diciembre.

El movimiento tiene una extraordinaria relevancia porque acerca muchísimo el éxito a una operación con la que se recuperaría el arraigo de una compañía que cuenta con 2.000 trabajadores en Euskadi en las instalaciones de Zamudio (Bizkaia), Miramon (San Sebastián) y en las oficinas de Vitoria. Está especializada, además, en un área que se ha convertido en uno de los ejes del desarrollo económico futuro. Se trata de la digitalización, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o la programación. Ibermática se integró en la división tecnológica de Ayesa, después de que la firma andaluza la adquiriese en 2022 por 160 millones.

BBK, Kutxabank y el Gobierno vasco habían presentado el lunes de la semana pasada una oferta vinculante en un proceso en el que competían con grandes actores financieros del escenario internacional y que se había valorado en 500 millones. El análisis de los asesores ha elegido la propuesta vasca, en la que la fundación bancaria presidida por Xabier Sagredo aporta 100 millones, desbancando a fondos como HIG o Blackstone, que también habían pasado a la fase final de un proceso que había llamado la atención de otras siglas de referencia como Bain Capital, BC Partners, Pai Partners, Apax o Goldman Sachs.

Ahora, y hasta final de año, las tareas han de centrarse en los detalles de la oferta y el consorcio vasco, que pasa por el diseño del accionariado y la redacción del pacto de socios. Es un momento en el que se hace determinante también la presencia de un accionista industrial que tenga conocimiento del sector y capacidad de gestión. Esta figura se ha convertido en una constante en todas las operaciones que han ido lanzando Gobierno vasco, Kutxabank y las fundaciones bancarias.

La familia fundadora de Ayesa, los Manzanares, tienen un 30% del accionariado, así como el liderazgo de la gestión en la persona del consejero delegado, José Luis Manzaranes. Como ya informó este medio, su vocación es la de permanecer en la compañía tras cerrar este proceso que supondrá la salida de ACME, que tiene un 70% de la tecnológica. El fondo entró en 2021 para financiar una fase de expansión en la que Ayesa ha triplicado su facturación alcanzando los 800 millones. Así las cosas, el equipo directivo actual y los Manzanares podrían jugar ese rol de socio industrial si reinvierten parte de los beneficios obtenidos en la venta.

Recuperar una empresa vasca

Cerrar la operación supondría también recuperar una firma que nació en Gipuzkoa, en 1973, y fruto de una iniciativa de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián y Telefónica. Además, Kutxabank mantuvo una posición mayoritaria en el accionariado de Ibermática hasta 2013, cuando vendió la mayoría de sus títulos al fondo ProA Capital empujado por las presiones del BCE. El supervisor no veía con agrado las carteras de participaciones empresariales de los bancos tras la crisis financiera de 2008.

La semana pasada, el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, confirmó que su Ejecutivo e Indar Kartera –la herramienta de Kutxabank para las participaciones empresariales– conformaban un consorcio para adquirir Ayesa, tal y como había adelantado este periódico. Jauregi señaló que «queremos que una empresa con raíces vascas y líder en ámbitos de digitalización, ciberseguridad e inteligencia artificial mantenga su arraigo». El responsable de la cartera de Industria delGabinete Pradales advirtió de que una «venta de Ayesa a terceros tiene un riesgo de desarraigo que hay que evitar para un sector estratégico».

La importancia de la operación late también en el esfuerzo financiero de BBK. La fundación bancaria ha aportado 100 millones al consorcio vasco para la operación. Se trata de una cantidad que duplica su ticket habitual de inversión en empresas.