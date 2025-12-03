El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sede de Ayesa en las instalaciones de Miramon en San Sebastián Borja Luna

El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales

BBK, Kutxabank y el Gobierno vasco esperan incorporar socios industriales y cerrar la operación antes de fin de año

Lucas Irigoyen
Ana Barandiaran

Lucas Irigoyen y Ana Barandiaran

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:00

Comenta

La apuesta vasca para adquirir la división tecnológica de Ayesa, que lidera la fundación BBK, junto a Kutxabank y el Gobierno vasco, ha resultado ganadora ... y cuenta hasta final de año para cerrar la compra de la compañía en la que se integra la antigua Ibermática. Fuentes de toda solvencia conocedoras de las negociaciones han confirmado a EL CORREO que Ayesa, junto a Houlihan Lokey y Arcano, que actúan como asesores de la operación, ha elegido la oferta del consorcio vasco para negociar en exclusiva la compra de la compañía en un plazo que expira el 31 de diciembre.

