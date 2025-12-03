El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Simón no pudo hacer nada ante el primer gol de Mbappé. EFE

Athletic 0-3 Real Madrid

El Real Madrid gana silbando en San Mamés

Un Athletic mediocre y confundido es incapaz de dar la más mínima réplica al equipo de Xabi Alonso, que esta vez tuvo a Mbappé en plan estrella

Jon Agiriano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:30

Que el Real Madrid gane en San Mamés es algo normal. De hecho, es rara la temporada en que no lo hace, como la pasada, ... por ejemplo. Lo que no es normal, sin embargo, es que el equipo blanco se lleve los tres puntos de Bilbao dándose un paseo, sin despeinarse y permitiéndose el lujo de jugar toda la segunda parte a beneficio de inventario, dándose pasecitos sin el mejor agobio, dejando pasar el tiempo, con tal superioridad que las gradas de La Catedral decidieron guardar silencio en señal de decepción. Porque lo cierto es que no hubo partido y esto era algo que la hinchada rojiblanca no se esperaba por mucho que su equipo no le esté dando alegrías, precisamente esta temporada.

