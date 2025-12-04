Espectacular actuación de Zetak en La Revuelta
V. Riesgo
Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00
ARALARKO DAMA— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 3, 2025
🎤🎸 @zetak_org #LaRevuelta pic.twitter.com/P0DwcRgDvY
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
V. Riesgo
Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00
ARALARKO DAMA— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 3, 2025
🎤🎸 @zetak_org #LaRevuelta pic.twitter.com/P0DwcRgDvY
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El Alcázar de Segovia cambia de nombre
El Norte de Castilla
Diez rincones con sabor a Cantabria se estrenan como 'Soletes' de Navidad
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia