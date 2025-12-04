«Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario» Aitor Larrazabal desvela lo que sintió la plantilla vizcaína con esta decisión: «No porque fuera él, sino porque se empezaba a hacer algo que había sido histórico en el Athletic»

Juanma Mallo Jueves, 4 de diciembre 2025

Tenía 21 años. Había debutado tres temporadas antes en el equipo de su vida, en la formación a la que entró con ocho años y de la que se despidió con 32 años. Julen Guerrero, a pesar de su juventud, ya era un ídolo para la afición del Athletic y la junta directiva de José María Arrate tomó una decisión que no gustó en el vestuario: le concedió el honor de ser el capitán. En la caseta, no se lo tomaron muy bien, como ha desvelado Aitor Larrazabal en una entrevista con EÜTSI, el podcast de Mikel Elgezabal, exciclista y extriatleta profesional, y su pareja Edurne Barayazarra. «Eso fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario». «No porque fuera Julen Guerrero, sino porque se empezaba a no hacer algo que había sido histórico en el Athletic».

Se refiere el exlateral izquierdo de Loiu a la tradición, que continúa, de que el capitán es el futbolista que antes ha debutado en el equipo. «Ese año la directiva tomó la decisión de no seguir contando con Genar Andrinua, que era el capitán, o con los más veteranos, y como ha sido siempre en el Athletic y se le dio a Julen Guerrero», indica el también exdirector deportivo de la escuadra de Lezama.

Ahora, por ejemplo, el capitán es Iñaki Williams. Le sigue Iñigo Lekue. También están Unai Simón, Yuri Berchiche. Pero en aquella época, en 1995, con Arrate en la presidencia y Stepanovic en el banquillo, se optó por este cambio de rumbo. Y no gustó en la caseta.

Recuerda además Larrazabal en la conversación también lo que supuso la llegada del portugalujo al primer equipo. Debutó el 6 de septiembre de 1992 frente al Cádiz. Hasta su adiós jugó 430 partidos comom rojiblanco y anotó 116 dianas. Pero su estreno resultó un auténtico bum. «Fue una irrupción tremenda», evoca.

Tanto en el campo, como fuera. «Para nosotros era agradable el hecho de que mucha gente tuviera a Julen como ese protagonista de Melrose Place o Sensación de Vivir (dos series de adolescentes de la época) y el resto pasábamos más desaparecibidos. No estuvo nada mal. Fue muy determinante», evoca.

Prudencia y tiempo con Selton

En la conversación de casi dos horas, Larrazabal también lanza un mensaje de calma con Selton. El futbolista del Athletic, de 18 años, como Julen cuando debutó, recibe los focos de los aficionados como uno de los llamados a liderar el proyecto rojiblanco. No obstante, el vizcaíno, ahora en el Gernika de director deportivo, pide espacio.

«Hay que darle tiempo al tiempo. Yo siempre digo que un futbolista tiene que jugar 50 partidos en Primera para ser futbolsista de Primera. Paciencia. Si volcamos las expectativas en él, ojo, ya es una presión extra. Vamos a dejarle que fluya, que haga su trabajo. Y cuando juegue 50 partidos ya decidiremos si lo llevamos a las estrellas o a la luna«, recomienda.