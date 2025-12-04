El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz
Julen Guerrero lucha por controlar un balón entre Aitor Larrazabal y Luis Prieto

«Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»

Aitor Larrazabal desvela lo que sintió la plantilla vizcaína con esta decisión: «No porque fuera él, sino porque se empezaba a hacer algo que había sido histórico en el Athletic»

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:24

Comenta

Tenía 21 años. Había debutado tres temporadas antes en el equipo de su vida, en la formación a la que entró con ocho años y de la que se despidió con 32 años. Julen Guerrero, a pesar de su juventud, ya era un ídolo para la afición del Athletic y la junta directiva de José María Arrate tomó una decisión que no gustó en el vestuario: le concedió el honor de ser el capitán. En la caseta, no se lo tomaron muy bien, como ha desvelado Aitor Larrazabal en una entrevista con EÜTSI, el podcast de Mikel Elgezabal, exciclista y extriatleta profesional, y su pareja Edurne Barayazarra. «Eso fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario». «No porque fuera Julen Guerrero, sino porque se empezaba a no hacer algo que había sido histórico en el Athletic».

Se refiere el exlateral izquierdo de Loiu a la tradición, que continúa, de que el capitán es el futbolista que antes ha debutado en el equipo. «Ese año la directiva tomó la decisión de no seguir contando con Genar Andrinua, que era el capitán, o con los más veteranos, y como ha sido siempre en el Athletic y se le dio a Julen Guerrero», indica el también exdirector deportivo de la escuadra de Lezama.

Ahora, por ejemplo, el capitán es Iñaki Williams. Le sigue Iñigo Lekue. También están Unai Simón, Yuri Berchiche. Pero en aquella época, en 1995, con Arrate en la presidencia y Stepanovic en el banquillo, se optó por este cambio de rumbo. Y no gustó en la caseta.

Recuerda además Larrazabal en la conversación también lo que supuso la llegada del portugalujo al primer equipo. Debutó el 6 de septiembre de 1992 frente al Cádiz. Hasta su adiós jugó 430 partidos comom rojiblanco y anotó 116 dianas. Pero su estreno resultó un auténtico bum. «Fue una irrupción tremenda», evoca.

Tanto en el campo, como fuera. «Para nosotros era agradable el hecho de que mucha gente tuviera a Julen como ese protagonista de Melrose Place o Sensación de Vivir (dos series de adolescentes de la época) y el resto pasábamos más desaparecibidos. No estuvo nada mal. Fue muy determinante», evoca.

Prudencia y tiempo con Selton

En la conversación de casi dos horas, Larrazabal también lanza un mensaje de calma con Selton. El futbolista del Athletic, de 18 años, como Julen cuando debutó, recibe los focos de los aficionados como uno de los llamados a liderar el proyecto rojiblanco. No obstante, el vizcaíno, ahora en el Gernika de director deportivo, pide espacio.

«Hay que darle tiempo al tiempo. Yo siempre digo que un futbolista tiene que jugar 50 partidos en Primera para ser futbolsista de Primera. Paciencia. Si volcamos las expectativas en él, ojo, ya es una presión extra. Vamos a dejarle que fluya, que haga su trabajo. Y cuando juegue 50 partidos ya decidiremos si lo llevamos a las estrellas o a la luna«, recomienda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»

«Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»