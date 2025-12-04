El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía
La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. E. C.

La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»

La patronal vasca arremete contra la central por defender que el conflicto es «el único camino» y después de la demanda presentada contra la entidad empresarial por el SMI vasco

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:56

Comenta

La presidenta de la patronal vasca, Confebask, Tamara Yagüe, ha reprochado a ELA el «recurso constante al conflicto» en la negociación social y les ha ... emplazado lanzándoles una pregunta: «¿Qué aporta ELA al país?». Un mensaje que llega en un momento en el que la relación entre ambas organizaciones está en un punto de máxima tensión después de que el sindicato nacionalista, junto a LAB, hayan llevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la patronal por su negativa a negociar un salario mínimo interprofesional (SMI) vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  4. 4 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  10. 10

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»