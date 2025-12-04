La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»

La presidenta de la patronal vasca, Confebask, Tamara Yagüe, ha reprochado a ELA el «recurso constante al conflicto» en la negociación social y les ha ... emplazado lanzándoles una pregunta: «¿Qué aporta ELA al país?». Un mensaje que llega en un momento en el que la relación entre ambas organizaciones está en un punto de máxima tensión después de que el sindicato nacionalista, junto a LAB, hayan llevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la patronal por su negativa a negociar un salario mínimo interprofesional (SMI) vasco.

Sobre la cuestión, Yagüe ha recordado que «tanto pública como privadamente» Confebask ha mostrado su disposición a «dialogar sobre el SMI mínimo en la mesa de diálogo social».A su juicio, ese es «el sitio» en el que se debe dialogar sobre este asunto, «y acompañado de otros temas que realmente preocupan y que afectan a la productividad y a la competitividad», como el absentismo. Sobre la demanda judicial ha señalado que «nos defenderemos en los tribunales».

La presidenta de Confebask en un foro celebrado en Bilbao este jueves ha reivindicado la aportación de las empresas a Euskadi que representa «dos de cada tres euros del PIB, siete de cada diez trabajadores y un consumo equivalente al 94% del gasto social». Además, ha señalado que en 2025 han creado 12.000 nuevos empleos y una retribución por encima que está «entre las más altas del país».

Absentismo

En su intervención ha contrapuesto estos datos para reclamar el «necesario rechazo al uso del conflicto como medio de reivindicación». Un emplazamiento directo a ELA que «ha adoptado como estrategia el conflicto». «Dicen -ha señalado- que es el único camino y no es verdad porque las empresas y otros sindicatos hemos demostrado lo contrario con muchos acuerdos».

Después de que en 2022 Euskadi registrara la mitad de las huelgas convocadas en toda España, patronal y Gobierno vasco, entonces presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, presionaron a ELA para que cambiara de estrategia. Este jueves, la presidenta de la patronal lo ha dado por imposible al señalar que «no vamos a esperarlos. Tenemos el tejido empresarial comprometido, los sueldos más altos del estado y un nivel de vida equivalente a los países más desarrollados». Unos logros de los que ha responsabilizado a los acuerdos sociales «por el esfuerzo de todos».

En relación al absentismo, ha insistido en que no es un «tema menor» y que hay que analizar «las causas de esta anomalía sin buscar culpables, hallando soluciones». Según ha subrayado, es un tema que afecta a la salud de los trabajadores, a la competitividad de las empresas y a la Administración por los costes que conlleva. Por ello, ha apelado a trabajar en este tema con colaboración, cooperación y compromiso.