Nico: «Cuando hay que tomar decisiones lo que más pesa es el corazón»

Nico Williams se ha cansado de esperar a que el Barça solucione sus problemas económicos y ha firmado su renovación con el Athletic. «Cuando hay que tomar decisiones lo que más pesa es el corazón», ha asegurado tras plasmar con un spray en el famoso mural de Barakaldo las palabras «WIN 2035». «Estoy donde quiero estar», zanja.

El culebrón queda finiquitado a primeros de julio y el jugador se reincorporará a los entrenamientos en Lezama en unas semanas, cuando concluya sus vacaciones. Además, el jugador amplía la cláusula de rescisión un 50% con respecto a la anterior. Es decir, se iría a una cantidad cercana a los 90 millones de euros.

En Cataluña ya especulaban con que la operación había sufrido un parón debido a los problemas del Barça para entrar en la regla 1:1 y poder inscribir al jugador. Las dudas de Nico eran comprensibles si uno echa la vista atrás y repasa lo que sucedió hace solo un año con Dani Olmo. El Barça pagó cerca de 60 millones al Leipzig por el jugador y no le pudo inscribir hasta finales de agosto, ya sobre la bocina. Le sirvió una lesión de larga duración de Christensen para conseguir una licencia de cinco meses para su fichaje. Cuando esta caducó a finales de diciembre, el Gobierno, a través del CSD, intervino para salvar al club y al jugador e inscribirle hasta final de temporada. Si no se hubiese completado dicha inscripción, Olmo no hubiese podido jugar la final de la Liga de Naciones con la selección española.

Nico Williams ha optado por un camino distinto. Se queda en el club donde se crió y se formó y rechaza la oferta del Barcelona, que le prometió entre 7 y 8 millones de euros netos por temporada.