Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta

Silvia Osorio Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:43 | Actualizado 09:37h.

Una mujer se ha caído este viernes a las vías en el andén del metro de la estación de Algorta, lo que ha provocado importantes retrasos generalizados en toda la red en plena hora punta. Según han informado fuentes del suburbano, el servicio ha recuperado ya la normalidad después de que una usuaria haya sufrido un desmayo y haya tenido que se rescatada por los bomberos.

Asimismo, han acudido sanitarios que han atendido a la mujer y han determinado que sea evacuada en ambulancia. Se desconoce su estado de salud. A las 8.22 horas, la mujer que esperaba al convoy en el andén dirección Bilbao se ha mareado con tal mala fortuna de caer a la vía entre dos vagones de un tren que acababa de llegar a la estación getxotarra. La escena ha provocado una gran alarma entre los numerosos usuarios que en ese momento se encontraban en la terminal.

Ante la presencia de la mujer entre los dos vagones, el convoy no ha podido continuar su trayecto y ha quedado parado durante una media hora, lo que ha llevado a interrumpir el servicio en la Línea 1, la que conecta la Margen Derecha con Bilbao, durante 25 minutos.

Los Bomberos y Bomberas de Bizkaia han acudido de forma inmediata para asistir a la mujer, que no podía salir por su propio pie. En apenas unos minutos, han conseguido llevarla hasta el andén.

Los bomberos han accedido por la entrada de Telletxe, el acceso principal de la estación getxotarra, que en el momento del incidente se encontraba atestada de usuarios que se disponían a desplazarse a sus puestos de trabajo en Bilbao o en otros municipios. Muchos han sufrido importantes retrasos.

Con el percance, el tren se ha quedado parado en Algorta, pero se ha habilitado el otro andén, el que normalmente circula sentido Plentzia, para tratar de aminorar los problemas. Cabe recordar que este jueves por la tarde también se produjeron retrasos, pero en este caso por una avería.