Partidos e instituciones suben la presión sobre Bildu tras el rebrote de ataques y amenazas La formación soberanista los rechaza y pide «responsabilidad», pero se desmarca de las declaraciones de condena

La oleada de ataques, amenazas y sabotajes con trasfondo político registrada en poco más de 24 horas en diferentes puntos de Euskadi ha reavivado la exigencia de las principales instituciones y partidos hacia EH Bildu. La formación liderada por Arnaldo Otegi los ha «rechazado», ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad y ha recalcado que «la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos». Pero, una vez más, ha evitado sumarse a las declaraciones de «condena». Y es ahí donde el resto de partidos y las principales instituciones elevan la presión hacia la coalición soberanista para marcar distancias de forma más explícita hacia unas acciones que, en uno de los casos, fue reivindicada de forma pública por Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, que en la práctica controla EH Bildu.

El primer acto fue el lanzamiento de pintura contra la sede del PP en Bilbao la madrugada del martes. Fue grabado y distribuido en redes sociales por el colectivo juvenil dependiente orgánicamente de Sortu a través de un vídeo en el que se acusaba a los populares de «negar los derechos de este pueblo». A esto hay que añadir la vandalización de las placas colocadas hace apenas una semana en Durango en recuerdo de las víctimas del terrorismo asesinadas en la villa y la aparición en Vitoria de una pancarta con la cara de varios líderes políticos –Eneko Andueza, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal...– dentro de una diana. Las acciones de Vitoria y Durango no han sido reivindicadas por ningún grupo.

Una sucesión de actos violentos que, además, llega después de otros episodios como las pintadas amenazantes contra Bingen Zupiria y Denis Itxaso o los disturbios en el acto de la Falange el pasado 12 de octubre. En un clima de creciente preocupación ante la sensación de que hay un evidente rebrote de violencia, EH Bildu ha tratado de marcar distancias porque se trata de una cuestión que complica su discurso y su apuesta por la normalización.

A lo sucedido en Bilbao y Vitoria, la formación soberanista respondió con reacciones similares. Rechazó «sin ambages» la pancarta en la que se señala «con una diana, entre otros, al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza» –no alude a Ayuso o a Abascal– y hacía «un llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país». «Creemos necesario situar este tipo de hechos, en todo caso puntuales, en su justa dimensión, y no utilizarlos para tratar de recrear virtualmente un pasado amplia y afortunadamente superado en Euskal Herria», sostuvo Bildu.

«Bloque reaccionario»

En el caso de Bilbao, su portavoz en el Ayuntamiento, María del Río, emitió una declaración el mismo martes en la que también mostraba su rechazo y consideraba que «este tipo de hechos no hacen sino contribuir a la campaña de victimización del bloque reaccionario».

Pero estos pronunciamientos siguen siendo insuficientes para el resto de partidos y las principales instituciones, con el lehendakari a la cabeza, quien, en redes sociales, condenó «enérgicamente» este tipo de actuaciones y añadió: «Son inaceptables en una democracia». Con igual dureza, el diputado general de Álava aludía a las pintadas contra la sede del PP y recordaba la autoría de Ernai. «Son las juventudes de un partido legal, que hace política institucional y que aspira a gobernar este país. Esto no se puede permitir, la izquierda abertzale debe tomar decisiones firmes con esta gente. De no hacerlo se estará volviendo a colocar al margen y enfrente de quienes defendemos la convivencia», afirmaba Ramiro González. Por su parte, la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, apuntaba que «algunos siguen sembrando odio para imponer su discurso excluyente».

La regidora, además, anunciaba la convocatoria de una Junta de Portavoces de la que salió una condena suscrita por todos los grupos municipales, a excepción de EH Bildu. El texto, entre otras cuestiones, sostenía que hechos como la colocación de la pancarta «constituyen una forma evidente de señalamiento y amenaza, totalmente incompatibles con los valores de una sociedad democrática como la nuestra».

Las críticas a EH Bildu arreciaron también desde el PP. «Se ha producido un salto cualitativo en negativo. Una organización juvenil de un partido político que algunos consideran democrático ha tenido el arrojo de reivindicar una acción de intimidación contra otra formación política», denunció el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, en alusión a Ernai y Sortu.

El líder popular, cuya formación denunció las pintadas ante la Ertzaintza, quiso mandar un mensaje «al conjunto de la sociedad vasca» para que reflexione sobre qué papel desempeña Sortu en Euskadi. «La izquierda radical es un peligro para la convivencia y la democracia. Quien está laminando la identidad vasca es EH Bildu, que es un partido que no cumple los mínimos requisitos éticos para poder hacer política con el resto de formaciones», reflexionó.

Una advertencia que lanzó directamente a PNV y PSE, partidos a los que, aseguró, lo sucedido en la sede del PP en Bilbao «debe hacer pensar». «Fue un error que eliminaran la exigencia de un suelo ético a EH Bildu. Lo hicieron porque les convenía políticamente y por su aritmética en Madrid. Pero deben recuperarlo y exigir (a esa coalición) que cumpla el mínimo ético de no amenazar, intimidar y coaccionar a otras fuerzas políticas», expuso De Andrés.