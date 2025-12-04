El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada

Las autoridades de Castilla la Mancha comunican la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en dos nuevos lotes de garrafas de cinco y ocho litros

A. Mateos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:18

Comenta

Las autoridades de Castilla y La Mancha han comunicado al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) que dos nuevos lotes de garrafas de agua mineral natural de la marca Fuente Madre se encuentran afectadas por la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Estos dos nuevos lotes, envases de cinco y ocho litros, se suman a la botella de litro y medio contaminada desde hace unas semanas.

El organismo recomienda no consumir estos producto a las personas que lo tengan en su domicilio. Al envase de litro y medio, cuyo número de lote corresponde al 1 040725 y con fecha de caducidad del 31/12/2027, se le suman las garrafas con número de lote 5290425 y 8050525, respectivamente. Estas últimas también con la misma fecha de caducidad que el envase de litro y medio.

Según la información facilitada por la Aesan, los lotes afectados se han comercializado en Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.

La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria responsable de muchas infecciones humanas. Aunque no suele suponer un riesgo importante para personas sanas, que pueden sufrir problemas intestinales. En el caso de personas con sistemas inmunológicos debilitados, la bacteria se asocia a infecciones urinarias, otitis, heridas o infecciones de las válvulas cardíacas.

