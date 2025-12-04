Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse» El brasileño sacó tres dedos a la grada para recordarles los tres goles de Mbappé

S. O. Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Iñaki López no ha dudado en reaccionar, de forma tajante, al feo gesto que Vinicius Junior tuvo este miércoles en San Mamés con la afición del Athletic. A pesar de ir ganando, en la segunda parte del partido, el delantero del Real Madrid se burló de la grada, indicando con sus dedos los tres goles en el marcador de su equipo. «Un, dos, tres», dijo en el césped en referencia a las dianas que había conseguido su escuadra y que captaron las cámaras de televisión.

Un comportamiento que ha ofendido al presentador vizcaíno, que es un acérrimo hincha rojiblanco. «También en la victoria hay que saber comportarse y respetar el escudo que luces», ha escrito en X (antes Twitter), el periodista de La Sexta, que no acierta a entender cómo un jugador profesional de élite, a pesar de los pitos recibidos -como fue el caso-, se comporta de esta manera.

No fue el único gesto que llamó la atención del brasileño en San Mamés. También cuando fue sustituido. En este caso, ni se inmutó a la sonora pitada de la grada, pero el abrazo que se dio con Xabi Alonso supone escenificar la paz entre ambos después de la polémica por su cambio ante el Barcelona.

También en la victoria hay que saber comportarse y respetar el escudo que luces. — Iñaki López (@_InakiLopez_) December 3, 2025

Fueron algunas de las anécdotas de un partido mediocre por parte de los rojiblancos que sucumbieron con claridad ante la superioridad blanca. Mbappé firmó los tres tantos de la victoria. Para leer la crónica del partido pincha en este artículo de Jon Agiriano.