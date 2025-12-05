La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo Hannah Schmitz es la responsable de algunas de las victorias más rocambolescas de Max Verstappen. El neerlandés se juega su quinto título ante dos rivales con un coche muy superior al resto

Alain Mateos Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:51

Lando Norris (Reino Unido), Oscar Piastri (Australia) y Max Verstappen (Países Bajos) se juegan el Mundial de Fórmula 1 este domingo en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi. El británico es el máximo favorito. Tiene el mejor coche de la parrilla, un McLaren, y con acabar la carrera entre los tres primeros sería campeón. Su compañero Piastri lo tiene más complicado. Necesita ganar sí o sí y esperar una debacle de Norris. Y el único que puede aguar la fiesta del equipo McLaren es Max Verstappen. El neerlandés necesita ganar y que Norris no se suba al podium. Una tarea difícil por la diferencia de prestaciones entre su Red Bull y el coche papaya, pero no imposible. Parte del milagro puede estar en la mente de Hannah Schmitz, la jefa de estrategia de la escudería de las bebidas energéticas que en los últimos cinco años ha pasado por encima de sus compañeros hombres en un deporte donde apenas hay mujeres.

Hannah Schmitz, de 39 años, se graduó en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Cambridge hace ahora 16 años. Allí dirigió una escudería de coches de carreras impulsados por energía solar y su destreza le valió un contrato de prácticas en el equipo Red Bull Racing de Fórmula 1. En la fábrica de Milton Keynes, donde el equipo austriaco desarrolla sus bólidos, Schmitz mostró sus dotes en la simulación de carrera. Ascendió por encima de otros jóvenes prometedores y dos años después de su llegada a la empresa, Christian Horner, entonces director de la escudería, le dio la oportunidad de hacerle un hueco en el equipo de estrategia del Mundial de Fórmula 1.

A partir de ese instante su vida cambiaría por completo. El primer gran cambio lo notó en su día a día. Schmitz pasó de trabajar únicamente en la fábrica de Milton Keynes a viajar a los circuitos. Fue cogiendo experiencia y sus ideas le valieron la confianza de los jefes y pilotos, que le fueron otorgando responsabilidades temporada tras temporada.

En Brasil 2019 llegó su gran día. Verstappen se jugaba la victoria ante Lewis Hamilton y su imparable Mercedes. El neerlandés lideraba la carrera y un accidente obligó a la salida del coche de seguridad. Schmitz llamó a su piloto para pasar por boxes y cambiar neumáticos. Quedaban pocas vueltas y muchos pensaron que con aquella decisión, el equipo le había regalado la victoria a Hamilton y Mercedes. Pero Schmitz acertó. Verstappen perdió el liderato pero gracias a sus neumáticos nuevos logró adelantar a Hamilton y cruzar ser el primero en ver la bandera a cuadros. Schmitz se subió a lo alto del podium para celebrar la victoria junto a Verstappen. Dieciocho meses después, Red Bull la ascendió a jefa de estrategia del equipo.

Desde entonces es la responsable de numerosas victorias de Verstappen, que para muchos son 'imposibles'. Decisiones de Schmitz desde el muro que han conseguido que un coche inferior al de los rivales se acabe imponiendo en la línea de meta. Como sucedió el pasado domingo en el circuito de Losail, en Qatar. Los Mclaren eran muy superiores a Verstappen pero Schmitz decidió aprovechar un coche de seguridad para ahorrarse diez valiosos segundos en boxes. Los británicos, en cambio, optaron por seguir en pista y no tirar a la basura unos neumáticos que solo tenían siete vueltas de vida. El resultado final fue Verstappen levantando los brazos y poniendo el Mundial al rojo vivo.

Este domingo, Abu Dabi volverá a dictar sentencia. El circuito que hace cuatro años coronó a Verstappen ante Hamilton tras otra gran estrategia ideada por Schmitz. Fue el primer título del neerlandés de los cuatro que atesora en estos momentos y el final del Mundial más apretado de la historia. Schmitz y Verstappen quieren repetir la historia ante unos McLaren que han dominado de principio a fin el campeonato. Ganaron el Mundial de marcas hace meses pero el de pilotos se les atraganta por culpa de un hombre, que está llamado a convertirse en el mejor piloto de todos los tiempos, y una estratega que es la mejor de la Fórmula 1 en lo suyo. Todo el paddock reconoce la destreza de Hannah Schmitz.

Un ejemplo para otras mujeres

«Como estratega, tienes que decirle a mucha gente lo que tiene que hacer y tienen que escucharte, debes construir esa confianza y creo que como mujer, desafortunadamente, eso fue más difícil, pero ahora tengo ese respeto. Espero que otras mujeres jóvenes que quieran entrar en la Fórmula 1 vean que pueden hacerlo, y así veremos más diversidad», reconoció hace unos años la propia Schmitz en una entrevista.

La ingeniera ha ganado peso en la empresa. Es copresidenta de una red de inclusión de género que se encarga de impulsar iniciativas en materia de género dentro del equipo Red Bull y da charlas a otros empleados, también hombres, sobre las labores que tienen algunas de las mujeres en el equipo, que representan al 12% de la plantilla. Ella también es madre, de dos hijos, y muchas veces tiene que hacer malabares para compatibilizar su vida en los circuitos con su vida familiar.

Afortunadamente Hannah Schmitz no es la única mujer con peso en la Fórmula 1. Esta temporada, la alemana Laura Müller se ha estrenado como ingeniera de pista de Esteban Ocon en el equipo Haas. Su tarea es informar al piloto de todo lo que sucede en la carrera. En el garaje de Mercedes, Susie Wolf es la impulsora de la Fórmula 1 femenina. A falta de oportunidades para las mujeres en la categoría reina del automovilismo, la mujer de Totto Wolf -jefe de equipo y accionista de Mercedes- impulsó en 2022 una competición en la que únicamente podían correr mujeres. Su primera campeona Mundial fue la española Marta García, que ahora ha encontrado su hueco en las carreras de GT.