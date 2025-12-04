Último acto

Juan Carlos Otaduy Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:17 Comenta Compartir

Aún resuenan los ecos de las burlas, críticas e incluso amenazas de que fue objeto Kimi Antonelli el domingo pasado tras haber perdido el control de su coche durante la última vuelta del Gran Premio de Catar. La pifia supuso que le adelantara Lando Norris y permitió al líder del Mundial añadir in extremis dos puntos a su casillero. No hay palabras para despreciar el acoso a un piloto novel que contra todo pronóstico ha conseguido domar el Mercedes hasta acabar la temporada a la altura de su jefe de filas. Quienes el domingo pasado creyeron ver una maniobra sospechosa debieran buscar favoritismos en el despliegue del Virtual Safety Car en México, por poner un ejemplo reciente. Aquella decisión incomprensible tomada por la Dirección de Carrera arruinó las aspiraciones que albergaban tanto Verstappen como Piastri para ganar una posición en la última vuelta, y a la postre supuso que Norris saliese fortalecido de la cita azteca.

Lo cierto es que McLaren dominó a su antojo la primera parte de la campaña y Oscar Piastri brilló sobremanera. El bólido papaya partía con ventaja porque ya en 2024 tuvo ambos títulos en sus manos y trabajaba con una base excelente para configurar un bólido imbatible, como se demostró durante el verano en que Lando Norris asumió el protagonismo. Con ilustres excepciones esa fue la dinámica hasta el Gran Premio de Países Bajos de finales de agosto en el que Red Bull presentó una importante evolución que sentó las bases para la remontada implacable de Max Verstappen.

La pretendida igualdad entre los pilotos de McLaren –aquello que se ha dado en llamar las 'reglas papaya'– no es sino la versión actualizada del ridículo comportamiento que de puertas afuera sostuvo Ron Dennis durante el año 2007, porque de puertas adentro el equipo puso toda la carne en el asador para hacer campeón a Lewis Hamilton en perjuicio de Fernando Alonso. Precisamente aquella campaña brindó un último gran premio como el que nos espera, con tres contendientes en liza y dos de ellos pilotando el mismo coche. Sobradamente conocido es lo que sucedió entonces, los lacayos de Dennis mordieron el polvo y un Raikkonen soberbio se coronó campeón al volante de aquel Ferrari tan competitivo. La Scuderia aprovechó la oportunidad y echó el resto por su jefe de filas, porque lo crean en McLaren o no la F-1 jamás ha sido un espectáculo igualitario y desde el origen de los tiempos han existido el primer y segundo piloto.

Aunque está por ver cómo acaba el relato que nos ocupa ya estarán lamentándose en Woking por haber facilitado el resurgir de un depredador como Verstappen. Al menos Andrea Stella habrá reparado en ello sabedor de lo ocurrido en aquel otro Gran Premio de Abu Dabi que coronó a Sebastian Vettel en 2010. También aquella tarde bregaban por el título varios pilotos y la cobarde estrategia de Ferrari permitió que la segunda baza de Red Bull se llevase el gato al agua. Stella era el ingeniero de Alonso y no hay duda de que los fantasmas de entonces le perseguirán estos días en que se sienta en el muro junto a Zak Brawn, ese lobo con piel de cordero cuyos quehaceres alternan los circuitos y los juzgados. No hay duda acerca de las múltiples cualidades de Brawn, capaz de gobernar la escudería más heterogénea del Gran Circo. Pero también es cierto que tras el trato amable que pretende transmitir a los medios se esconde un carácter parecido al de Ron Dennis. Si aquel exhalaba soberbia por los cuatro costados este no le anda a la zaga, víctima quizá de un mal endémico que pudiera estar provocado por las traicioneras neblinas de Woking, donde se asienta el cuartel general de McLaren.

Sea como fuere conviene no perderse la carrera que se disputará en Abu Dabi. Desde su estreno el circuito de Yas Marina ha visto desplegarse el safety car en multitud de ocasiones, algunas tan trascendentales como la que condicionó el citado gran premio de 2010 y otras cercanas en la memoria como la que provocó una última vuelta electrizante en 2021 para mayor gloria de Verstappen. Tal es el cúmulo de circunstancias que por primera vez en la era híbrida del Gran Circo tres pilotos han llegado con opciones al último acto. A Norris le basta con subir al podio para ser campeón, pero si no lo hiciera y Verstappen ganase la carrera habría alcanzado su quinto título mundial.

Oscar Piastri necesita imperiosamente la victoria para superar al neerlandés, además de que Norris no cruce la meta entre los cinco primeros. No lo tiene sencillo el australiano a pesar de que los anuarios del Gran Circo testifiquen cómo en circunstancias similares ha sido el tercero en discordia quien finalmente ha cantado victoria. Otro papel preponderante queda reservado para el entorno más cercano… estrategas, ingenieros y los mecánicos que han mostrado su eficacia con una media de apenas dos segundos para cambiar las ruedas de los monoplazas. Sin embargo no es descartable que sumidos en una guerra de nervios como la que ya se está viviendo pueda darse alguna pifia que contribuya a decidir el campeonato.

Por el momento la atención se centra en los entrenamientos libres y los McLaren harán valer las bondades de su chasis en el primer sector aunque sufran en la parte del circuito que bordea el puerto. Conforme avancen las horas aumentará la expectación hasta alcanzar su cénit al anochecer del domingo porque además del mundial de pilotos están en juego los millones que reparte el título de constructores. Mercedes y Red Bull pugnan por el botín del subcampeonato y tanto Russell como Antonelli pueden decantar la balanza si cobran protagonismo, especialmente este último que tiene la oportunidad de resarcirse de los sinsabores recientes.

Puestas las cartas sobre la mesa y considerando lo que ha dado de sí la temporada, ¿tiene usted su favorito? Cualquiera de los aspirantes será un merecido campeón porque la igualdad es tal que en caso de empate a puntos se coronará campeón Lando Norris por haber subido al podio apenas una vez más que sus rivales en el cómputo global del campeonato.