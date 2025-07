Nico Williams se reunirá de forma inminente con su familia para decidir si se marcha al Barça

A. Mateos Viernes, 4 de julio 2025, 08:43 | Actualizado 09:22h. Comenta Compartir

Todo apunta a que el 'caso Nico' se alargará unos días más pese a que desde Barcelona se insistió en las últimas semanas en que el club catalán pagaría de manera inminente los 62 millones de euros (IPC incluido) necesarios para romper el contrato de Nico Williams con el Athletic. 'Mundo Deportivo' publica este viernes que el jugador tiene dudas de no poder ser inscrito por culpa del fair play financiero del Barça y va a consultar la decisión final con su familia.

Según el medio deportivo, Nico tomará una decisión final con sus familiares más directos y su representante, Félix Tainta. El jugador sigue priorizando vestir de azulgrana la próxima temporada. De hecho, el acuerdo entre las partes es total respecto al salario y a la duración del contrato. Pero en estos momentos los problemas del Barça para inscribir jugadores han bloqueado la operación.

Javier Tebas, presidente de LaLiga y encargado de que todos los equipos del fútbol español cumplan la normativa financiera, ya ha dejado claro en reiteradas ocasiones en las últimas semanas que el Barça no se encuentra en la regla 1:1 y que tiene que hacer movimientos. Esto es, ventas o renovaciones con salarios a la baja. Por ahora, no se ha dado ninguna de las dos, por lo que desde este mismo medio descartan que el pago de la cláusula sea esta semana.

Las dudas de Nico son comprensibles si uno echa la vista atrás y repasa lo que sucedió hace solo un año con Dani Olmo. El Barça pagó cerca de 60 millones al Leipzig por el jugador y no le pudo inscribir hasta finales de agosto, ya sobre la bocina. Le sirvió una lesión de larga duración de Christensen para conseguir una licencia de cinco meses para su fichaje. Cuando esta caducó a finales de diciembre, el Gobierno, a través del CSD, intervino para salvar al club y al jugador e inscribirle hasta final de temporada. Si no se hubiese completado dicha inscripción, Olmo no hubiese podido jugar la final de la Liga de Naciones con la selección española.

Ahora Nico Williams se ve en la misma situación. Desde el Barça le aseguran que acabarán entrando en la regla 1:1 y completarán la inscripción a tiempo, pero el jugador exige una cláusula liberatoria que le permita salir este mismo verano del Barça si no logran inscribirle. Como es lógico, el Barça no acepta este punto por el agravio económico que podría suponer para el club y ahora Nico debe decidir junto a su familia si se fia de Laporta y su junta directiva o acaba quedándose en el Athletic o marchándose a otro club europeo. Decida lo que decida, apuntan desde Cataluña, que la cumbre es inminente.