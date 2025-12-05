El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación oficial de la Línea 4 del metro. Mireya López

La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko

El Gobierno vasco y la Diputación cierran un acuerdo para cofinanciar el proyecto, que deja para más adelante la extensión a Basurto, Zorroza y Las Encartaciones

Octavio Igea

Octavio Igea

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:23

Comenta

El Gobierno vasco y la Diputación han anunciado la mañana de este viernes un acuerdo para cofinanciar las obras de la Línea 4 de metro, ... que unirá inicialmente Matiko con Rekalde y se extenderá en una segunda fase a Basurto, Zorroza y Alonsotegi por la línea de Feve que conecta con Las Encartaciones. Las obras arrancarán «a finales» de 2027 y requerirán una inversión inicial de 412 millones. La gran novedad del pacto institucional es que por primera vez en la historia del suburbano la extensión no será financiada a partes iguales. Lakua aportará el 55% del coste y el Ejecutivo foral el 45% restante.

