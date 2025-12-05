La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko

El Gobierno vasco y la Diputación han anunciado la mañana de este viernes un acuerdo para cofinanciar las obras de la Línea 4 de metro, ... que unirá inicialmente Matiko con Rekalde y se extenderá en una segunda fase a Basurto, Zorroza y Alonsotegi por la línea de Feve que conecta con Las Encartaciones. Las obras arrancarán «a finales» de 2027 y requerirán una inversión inicial de 412 millones. La gran novedad del pacto institucional es que por primera vez en la historia del suburbano la extensión no será financiada a partes iguales. Lakua aportará el 55% del coste y el Ejecutivo foral el 45% restante.

Aunque aún va para largo, el acuerdo institucional blinda el proyecto y se fija por primera vez un cronograma para la llegada del metro a los barrios del sur de Bilbao. Se trata de un anhelo largamente esperado por los vecinos, que han protagonizado infinidad de manifestaciones y actos reivindicativos durante las dos décadas que las administraciones han estado dando vueltas al trazado. La fase 1 tendrá definitivamente seis estaciones: Rekalde, Irala, Zabalburu, Moyua, Parque de Doña Casilda y Deusto para culminar su trazado en la ya existente de Matiko, donde enlazará con la Línea 3 y la futura 5 -cuyas obras ya están en marcha- que llegará a Galdakao. Todas serán operadas por EuskoTren.

El empujón definitivo a la Línea 4 ha sido desvelado por el lehendakari Imanol Pradales, la diputada general Elixabete Etxanobe y la consejera vasca de Movilidad Susana García Chueca en un acto conjunto convocado en la plaza de Rekalde, epicentro del barrio. El acto institucional pone fin a más de un año de tensas conversaciones, principalmente por los cambios del trazado y la financiación. Podría decirse como resumen que el metro hacia el sur de Bilbao nació con un recorrido que luego se cambió antes de volver a una idea muy parecida a la del comienzo.

De la L-4 se habló por primera vez en 2009, cuando el Gobierno vasco que presidía Patxi López, lanzó un proyecto inicial que enlazaba Moyua con Rekalde. La crisis, y la apuesta por otras cuestiones de las instituciones, enterraron la idea una década, hasta que en 2019 se anunció la reactivación de los trabajos admnistrativos. Lo que se propuso entonces fue que la ruta acabase en Abando. Tampoco fue la buena. El verano de 2024 el Departamento vasco de Movilidad volvió a proponer a la Diputación repensar el diseño para que volviera a pasar por Moyua y acabara en Matiko. ¿La razón? En el soterramiento que se plantea para Abando no cabe una nueva caverna de metro. Además habría que esperar hasta bien entrada la próxima década para iniciar las obras.

El cambio de rumbo del Gobierno vasco, responsable final del diseño del suburbano, no gustó de entrada a la Diputación, que no tiene competencias ferroviarias ni obligación de sufragar la expansión de la infraestructura. El tira y afloja se ha mantenido hasta hace apenas unas semanas principalmente porque el nuevo plan es más caro y porque el Ejecutivo foral quería garantías de que la fase 2, la que permitirá engancharse a la red de metro a una nueva comarca, va a ejecutarse en cuanto se pueda. El problema reside en que para llegar a Alonsotegi la Línea 4 va a utilizar la línea de Feve que ahora mismo gestiona Adif. O sea, el Gobierno central. Tiene la catalogación de interés general por formar parte de la ruta hasta León que atraviesa tres comunidades autónomas.

Ampliar Vecinos de Rekalde observan uno de los carteles. Mireya López

El soterramiento de Zorroza

El convenio firmado contempla que el Gobierno vasco debe iniciar de inmediato los trámites para solicitar la transferencia de la parte de la línea de Feve que necesita para ejecutar la L-4. También debe negociar con Madrid una encomienda de gestión que le permita asumir las obra del soterramiento de las vías en Zorroza, otro proyecto que los residentes en la zona llevan años solicitando y sobre el que ya tienen un acuerdo el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Bilbao. La idea, como ha pasado con algunos tramos del TAV, es que sea Lakua quien gestione la obra. Queda por saber si también tendrá que adelantar el dinero del coste.

A la espera de todo ese proceso burocrático y técnico obviamente la fase 2 de la Línea 4 no tiene plazos de construcción, pero sí trazado. Siguiendo la ruta de Feve parará en Basurto, Zorroza e Irauregi. La novedad hoy es que también se respetarán las dos últimas estaciones en las que ahora mismo para el tren antes de llegar a Alonsotegi, en los barrios de Santa Águeda y Castrejana.