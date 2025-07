«Si fuese Nico no jugaría con Laporta. El Barça no va a mover ni un dedo más» Periodistas cercanos al club catalán aseguran que el jugador y su representante están tensando las negociaciones al exigir garantías en su inscripción

Nico Williams no termina de dar el 'ok' definitivo a su fichaje por el Barça. El jugador del Athletic y su representante exigen a Laporta y su junta directiva garantías de que se formalizará su inscripción este mismo verano, pero desde Barcelona no pueden ofrecérsela porque los asuntos de despacho, van despacio. El Barça necesita hacer ventas y otras operaciones y es probable que eso no suceda hasta agosto. Y el jugador parece que no quiere esperar hasta el comienzo de LaLiga, como ya hizo el verano pasado Dani Olmo, o jugar con fuego y quedarse sin inscripción.

‼️ Ojo porque @10JoseAlvarez está avisando en #ChiringuitoNico ‼️ pic.twitter.com/koBe2WjuWW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2025

Ante esta situación, la operación sufre un bloqueo que podría tumbar por completo el fichaje. Así lo desvelan periodistas cercanos al club catalán. José Álvarez desveló anoche en 'El Chiringuito' que «el Barça no va a mover ni un dedo más por Nico Williams». «No va a firmar ninguna cláusula (liberatoria)» como exige el representante del futbolista Félix Tainta, asegura.

💣 Informa @10JoseAlvarez en #ChiringuitoNico. pic.twitter.com/Tb3SmRTV83 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2025

El mosqueo en Can Barça, según este periodista, es importante. De hecho le lanza un aviso al futbolista: «Si yo fuese Nico a Laporta no le buscaría las cosquillas con este tema. Yo no jugaría más ni con Laporta ni con el Barça». Álvarez explica que ha sido el futbolista «quien se ha ofrecido cuando Laporta no pensaba en él» y después «ha aceptado las condiciones del Barça, que en ningún momento te ofrece garantías» de inscripción. «¿Por qué cambia ahora (Nico)?», pregunta Pedrerol. «Ese es el problema y a Laporta los cambios no le gustan y está llegando a una situación límite», advierte Álvarez.

En la misma línea se sitúa 'Mundo Deportivo' este viernes. Desde el diario deportivo catalán afirman que en el entorno de Nico existen dudas y de que el futbolista se reunirá de forma inminente con su familia para decidir si se fia del Barça y se une a los azulgrana sin garantía alguna o si rompe las negociaciones.

Mientras el Barça hace su trabajo, dadas las complicaciones diarias q pone Tebas y así lo expresa siempre q puede con un micro delante, a Nico le toca esperar. Pero tb le toca esperar al Barça por culpa del madridista Tebas q tiene presiones… — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jota Jordi🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@jotajordi13) July 4, 2025

El 'caso Nico' se calienta a medida que pasan los días y así lo expresan sus aficionados más pasionales. En 'El Chiringuito' -el programa dirigido por Josep Pedrerol- el tertualiano Jota Jordi, culé confeso, tiene en el punto de mira al Athletic y a su afición. Todo empezó el verano pasado, cuando Nico escogió quedarse un año más en Bilbao. Hoy, tras conocerse que el fichaje se atasca, Jordi acusa a Bilbao y Tebas de presionar al jugador: «A Nico y al Barça le tocan esperar por culpa del madridista Tebas que tiene presiones desde Bilbao». El tertuliano insiste en que «Nico será blaugrana esta temporada»: «¡Nico aguanta! Que las presiones de Bilbao, Tebas y tu agente no te fastidien tu sueño de ser azulgrana».