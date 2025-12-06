Más de 2.800 estrellas, 51 árboles, 200 metros de guirnaldas, 75 coronas... Ya es Navidad en la Casa Blanca

Melania Trump es una primera dama atípica. Ya en el primer mandato de su marido (2017-2021) demostró que no le interesaban las tareas tradicionalmente ... asignadas a la esposa del presidente de Estados Unidos, entre ellas la decoración de la Casa Blanca por Navidad. Así se lo contó a su entonces amiga y asesora principal, Stephanie Winston Wolkoff, quien en 2018 grabó en secreto a la exmodelo, compartió los audios con la cadena CNN y pasó de inmediato a su lista de enemigas. Aquel episodio no hizo, sin embargo, que la eslovena cambiara de opinión sobre la preparación de la residencia presidencial para las fiestas navideñas y este año, con el líder republicano de regreso al poder, ni siquiera lo ha disimulado. La vivienda, que se encuentra en obras, fue adornada mientras los Trump celebraban Acción de Gracias en su casa de Palm Beach (Florida) a finales de noviembre.

Un ejército de voluntarios se ha encargado de llevar la Navidad a cada rincón de la residencia aunque ha sido Melania quien ha presentado esta semana el resultado en sociedad. La Casa Blanca indica que fue ella la responsable de seleccionar cada detalle de la decoración, que en esta ocasión lleva por lema 'El hogar es donde está el corazón'. «Estos momentos nos recuerdan que el corazón de EE UU es fuerte y que el hogar está donde está el corazón», ha explicado en un comunicado que ensalza los valores compartidos por los estadounidenses. El maximalista estilo navideño de la vivienda de los Trump, sin embargo, está muy lejos del que lucen estos días las casas de muchos de sus compatriotas.

Adornos navideños en el Salón Rojo; la Casa Blanca en versión galleta de jengibre en el comedor de Estado; un detalle de la decoración. AFP

El despliegue de adornos en la Casa Blanca es enorme: hasta 51 abetos, unos 200 metros de guirnaldas, más de 2.000 tiras de luces, casi 3.000 estrellas doradas, cerca de 7.600 metros de espumillón, más de 10.000 mariposas... y un total de 75 coronas, uno de los elementos favoritos de Melania por estas fechas. La primera dama, o su personal, incluso ha encargado una versión de la vivienda en pan de jengibre que pesa más de 50 kilos y se encuentra en el Comedor de Estado. Tal vez quienes visiten la residencia presidencial por Navidad -se esperan decenas de miles de curiosos- puedan darle un bocado, aunque su recorrido este año será diferente ya que anteriormente accedían al inmueble por el ala este, derribada hace unas semanas por orden de Trump para levantar un salón de baile.

Guiño patriótico

En su paseo por la Casa Blanca se encontrarán con dos piezas nada navideñas en el Salón Verde: un retrato de George Washington, primer presidente de EE UU, y otro del propio Donald Trump. Cada uno se ha realizado con más de 6.000 piezas de Lego, y se trata de un guiño al 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia y la fundación de Estados Unidos que se cumple en 2026. También los decoradores han querido recordar a quienes han perdido algún familiar en acto de servicio militar, representados en el abeto más importante de toda la residencia, ubicado en el Salón Azul, en forma de estrellas doradas. De sus ramas cuelgan, además, piezas que representan al ave y la flor oficial de cada Estado.

Ampliar El retrato de Donald Trump hecho con piezas de Lego en el Salón Verde de la Casa Blanca. AFP

Los elementos patrióticos están asimismo presentes en la Sala Este, vestida de rojo, blanco y azul -los colores nacionales- y con su abeto rematado por águilas reales. «En cada comunidad nos sentimos inspirados por simples actos de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud», recoge el comunicado, que subraya la importancia de aprovechas estas fiestas para celebrar lo que hace a EE UU excepcional.

En el medio centenar de árboles distribuidos por pasillos y estancias se encuentran adornos de todo tipo (rosas, hojas de roble...) aunque las mariposas, miles, son protagonistas del colocado en el Salón Rojo, como símbolo de la iniciativa 'Fostering the Future' que encabeza Melania dentro de su proyecto 'Be Best', centrado en la infancia y enfocado sobre todo a quienes han pasado por hogares de acogida. La primera dama ha puesto también su sello -desde la distancia, eso sí- a la decoración navideña con las decenas de coronas con lazos rojos colgadas de las ventanas exteriores de la residencia para recordar a quienes la vean desde fuera que ya es Navidad en la Casa Blanca.