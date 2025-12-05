La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila El club envía a los miembros de la grada popular un correo electrónico tras la denuncia de la Liga ante Antiviolencia tras los cánticos contra el Madrid

Juanma Mallo Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:20 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

El Athletic ha enviado un correo electrónico a todos los integrantes de la Herri Harmaila tras los cánticos que integrantes de este sector de la grada dirigieron el pasado miércoles contra el Real Madrid, Vinicius Junior y Raúl Asencio. Todas estas acciones quedaron registradas por el informador de la Liga, que las derivó al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia para que multaran a Ibaigane por este comportamiento. En la misiva a la que ha tenido acceso EL CORREO, Ibaigane lanza una advertencia a los seguidores, aunque reconoce que no se puede «generalizar». «El club aplicará las medidas disciplinarias que correspondan a los responsables de estas acciones, incluyendo las consecuencias de las posibles sanciones recibidas por estos hechos que dañan a todos los socios y socias».

El pasado miércoles, en el duelo contra el Madrid, personas situadas en los «sectores 105 al 110 de la Tribuna Norte Baja, en la nueva Grada Popular de Animación y justo por debajo de dos pancartas con las inscripciones 'Íñigo Cabacas' y 'Herri Harmaila'», según escribe la Liga, lanzaron diversos cánticos. Por ejemplo, «¡Puta Real Madrid, puta Real Madrid!». También se le llamó «tonto, tonto» y «subnormal, subnormal» a Vinicius. Se cargó, del mismo modo, contra Asencio. «Muérete y violador», se le gritó.

Pues bien, con motivo de este informe, el Athletic ha querido lanzar una advertencia a toda la Herri Harmaila. Es cierto que en el inicio del correo electrónico se agradece «el apoyo» constante a la persona receptora de la carta. Sin embargo, le recuerda que este tipo de cánticos «no suman, no ayudan al equipo y perjudican gravemente la imagen del club, además de motivar cuantiosas sanciones».

En este sentido, durante los últimos tiempos, el Athletic ha sido castigado en varias ocasiones por los cánticos ofensivos de una parte de su hinchada. En algunos momentos, el club ha tratado de concienciar a la afición de que este tipo de conductas no benefician al equipo y a los jugadores, pero las palabras de varios integrantes de la entidad, como el presidente Jon Uriarte y el director general Jon Berasategi, no han surtido efecto. No obstante, ahora, se va un paso más allá y se advierte a los aficionados de la zona norte baja del estadio que pueden ser ellos los que tengan que abonar las sanciones. Además, se les solicita a animar «desde el respeto y desde la pasión en apoyo a nuestro equipo».

La carta íntegra

«Te escribimos como integrante de la Herri Harmaila de San Mamés.

Eskerrik asko, una vez más, por el apoyo constante que das al equipo en cada partido. Tu aliento, vuestra unión y vuestra fuerza, son compromiso y orgullo por el Athletic.

En esta ocasión, te escribimos porque en el partido contra el Real Madrid se entonaron en la grada varios cánticos («puta Real Madrid», «*** subnormal», «*** muérete», «písalo», «*** violador», «tonto») que ni representan los valores del Athletic, ni responden al estilo que nos ha identificado siempre. Cánticos que no suman, no ayudan al equipo y que perjudican gravemente la imagen del Club, además de motivar cuantiosas sanciones.

Por eso queremos recordar el principio fundamental para animar. La tolerancia y la libertad de expresión son valores que identifican al Athletic Club, pero la animación siempre debe realizarse en apoyo a nuestro y equipo y no desde la falta de respeto y el insulto al rival.

Sabemos del riesgo que supone generalizar un comportamiento a todos los miembros de una grada, por eso queremos comunicar que el Club defenderá su objetivo con la misma firmeza que lo ha venido haciendo hasta ahora, y para ello el Club aplicará las medidas disciplinarias que correspondan sobre los responsables de estas acciones, incluyendo las consecuencias de las posibles sanciones recibidas por estos hechos que dañan a todos los socios y socias.

Esperamos que comprendas que este mensaje sólo beneficia al Athletic y al ambiente de San Mamés, una animación sana y potente que queremos construir juntos. Podemos ser una grada intensa, orgullosa, exigente y vibrante. Pero animemos desde el respeto y desde la pasión en apoyo a nuestro equipo.

Con vuestra energía, seguiremos haciendo de San Mamés un ejemplo. Y tenemos muy pronto dos partidos muy importantes para demostrarlo.

Gracias por estar, por animar y por representar lo que significa el Athletic Club».