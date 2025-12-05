El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Virginia Berasategi y su pareja, Ander, abren en Bilbao la primera cafetería para ciclistas.

Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis

La deportista bilbaína y su pareja, Ander, han creado un espacio innovador donde la pasión por el ciclismo se fusiona con una oferta gastronómica saludable, café de especialidad y un ambiente relajado, ideal para todos los públicos

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:04

Durante años, la bilbaína Virginia Berasategi ha recorrido medio planeta en bicicleta. No solo para participar en campeonatos de triatlón que la convirtieron en un ... referente internacional, sino también para vivir experiencias únicas. Ha cruzado países, montañas, ciudades y rutas que le han enseñado algo más que paisajes: le han revelado una manera distinta de vivir. En cada viaje encontraba un punto en común: espacios donde los ciclistas se reunían, compartían historias, tomaban un café, dejaban la bici con tranquilidad y sentían que pertenecían a una comunidad. Lo ha visto en Londres, Barcelona o Madrid, y siempre soñó con montar algo así en Bilbao. «Es una idea que tenía en la cabeza desde hace unos diez años, pero aquí son muy importantes los tiempos y, en aquel momento, todavía era pronto», explica.

