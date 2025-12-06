La mitad de las víctimas de violencia de género son extranjeras y un 30% latinas El 50% de los 4.654 agresores identificados por violencia de género por la Ertzaintza en Euskadi hasta octubre eran inmigrantes

De la estadística de la violencia de género, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, extrajo ayer un dato revelador durante su intervención en el pleno del Parlamento de Vitoria. La mitad de las 4.800 víctimas de violencia machista durante los diez primeros meses del año en Euskadi, son de origen extranjero, un porcentaje desproporcionado cuando los inmigrantes sólo representan un 12% de la población vasca. Del total de mujeres que sufrieron agresiones físicas o psíquicas, hasta un 30% proceden de Sudamérica.

Este dato demuestra que las mujeres migrantes se convierten en víctimas especialmente vulnerables, sin apoyo familiar y en situación económica precaria, que a veces les empuja a una dependencia del maltratador. Al mismo tiempo, también refleja que estas mujeres cada vez se atreven más a denunciar los abusos por parte de sus parejas.

El porcentaje se repite también entre los 4.654 agresores identificados, la mitad de los cuales eran de origen extranjero sin entrar en más detalles. Una inmensa mayoría de ellos, el 69%, eran parejas o exparejas de las víctimas, y un 19%, unos 900 casos, fueron episodios de violencia familar.

Una mujer fue asesinada por su exparej, otras tres sufrieron violencia vicaria o intrafamiliar y 25 resultaron gravemente heridas. Entre ellas figura la niña de 13 años, Jasmine Eva, asesinada por su padre, que le clavó un cuchillo en el cuello y después se suicidó en el domicilio familiar de Rekalde. La madre logró huir del piso, aunque con cortes en los brazos.

En la actualidad, 37 mujeres llevan escolta en el País Vasco por riesgo alto de sufrir malos tratos. La Ertzaintza protege a 6.223 víctimas, más de 4.000 de ellas por orden judicial, con un ligero aumento con respecto al mismo periodo de 2023. Para Zupiria, el elevado número de víctimas y la gravedad de los hechos, que suponen «la vulneración de los derechos de las mujeres», invalidan «los discursos que relativizan la realidad de la violencia machista» y «nos interpela a todos», dijo en referencia a la extrema derecha. Por eso, en su opinión, «analizar los datos nos ayuda a valorar su gravedad». El Gobierno vasco ha decidido recientemente empezar a informar públicamente del origen de los detenidos en sus notas de prensa, un detalle que eludían hasta ahora por entender que criminalizaba a algunos colectivos.

Déficit de plantilla

La parlamentaria del PP, Ainhoa Domaica, considera que existe un déficil de plantilla en las secciones que se dedican a investigar malos tratos en las comisarías de la Ertzaintza. Así, en Bilbao faltan siete agentes, un 26%, para completar la plantilla que, según la RPT, debería ser de 16; en San Sebastián, faltan dos, y de los ocho agentes que hay, un 30% están en prácticas, pertenecen a la promoción 32, y todavía no son ertzainas. En Vitoria, debería haber 12 policías, pero sólo están 11 y de ellos ocho también son aspirantes.

Por su parte, el máximo responsable político de la Policía autonómica cifró en un 88% el porcentaje de plazas de dedicación especial a la violencia de género en la Ertzaintza que están cubiertas y que en los próximos meses se cubrirán en su totalidad. Además, desde el pasado mes de noviembre, la Policía autonómica cuenta con una unidad específica en la macrocomisaría de Erandio, integrada por una comisaria y cuatro agentes, todas féminas.