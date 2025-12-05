El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados

Para cobrar este complemento hay que cumplir ciertos requisitos

B. V.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:41

Unos días después de que se conociera cómo quedarán las pensiones para 2026, algunos jubilados pueden sumar a su pensión una ayuda de hasta 140 euros. Se trata del complemento por brecha de género. Una prestación que tiene una cuantía de 35,90 euros por hijo con un máximo de cuatro hijos.

Sin embargo, para cobrar esta ayuda es necesario cumplir ciertos requisitos, tal y como explica la Seguridad Social. Lo primero, cobrar una pensión contributiva de jubilación (excepto la de jubilación parcial), de incapacidad permanente o viudedad. Podrán acceder tanto mujeres como hombres.

Otros requisitos

- Tener más de 90 días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores a esa fecha. O, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial que la formalice y los seis años siguientes.

- Que la suma de las bases de cotización de los 24 meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial -en el caso de adopción- sea inferior en más de un 10% a la de los 24 meses inmediatamente anteriores.

- No haber cotizado, o haberlo hecho menos de 180 días, antes del nacimiento o adopción.

La cuantía del complemento se fija en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este 2025 asciende a 35,90 euros mensuales por cada hijo con el límite de cuatro veces ese importe. Es decir, un beneficiario no podrá cobrar al mes más de 143,60 euros.

Cómo solicitarlo

Se puede pedir junto al trámite de solicitud de pensión al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o al Instituto Social de la Marina en el caso de los trabajadores del mar.

Si se dispone de cl@ve, DNI electrónico o certificado digital se puede solicitar desde el portal 'Tu Seguridad Social'. Si no se cuenta con alguno de estos métodos de identificación electrónica también es posible pedirlo a través de la plataforma habilitada por el INSS para solicitud y trámites de prestaciones de la Seguridad Social.

En la correspondiente solicitud habrá que marcar la casilla específica para la solicitud del complemento y rellenar los datos del hijo o hijos. El INSS dispone además de líneas de atención telefónica para resolver dudas (901166565 y 915421176). También se puede realizar el trámite de manera presencial, con solicitud de cita previa en los teléfonos 915412530 y 901106570 -que funcionan las 24 horas del día- o también a través de internet.

