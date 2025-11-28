Ya es oficial: así quedarán las pensiones mínimas con la nueva subida para 2026 El INE ha desvelado el dato del IPC de noviembre, lo que permite al Gobierno hacer el cálculo definitivo del incremento

Los jubilados ya conocen la subida de sus pensiones para 2026. Será finalmente del 2,7%, un porcentaje que se obtiene gracias al dato adelantado de la inflación en el pasado mes de noviembre que acaba de hacer público el INE. Era el porcentaje pendiente de conocer para poder hacer el cálculo de los últimos doce meses, desde diciembre de 2025 hasta este mes, a punto de concluir.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para el próximo año supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales. Si se tiene en cuenta la subida estimada por la Seguridad Social, la paga pasará de los 1.316,69 euros a los 1.352,24 euros en 2026, es decir, una subida de 35,55 euros mensuales. En el caso de las de jubilación, el incremento será de 40,81 euros, por lo que se situará en los 1.552,32 euros.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

Jubilación con 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.211 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.569 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.932 euros anuales

Jubilación con menos de 65 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.760 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.116 euros anuales

Jubilación con 65 años o más procedente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.313 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.857 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.900 euros anuales

Incapacidad permanente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.317 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.857 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.900 euros anuales

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.571 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.933 euros anuales

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.760 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.117 euros anuales

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

-Con cónyuge a cargo: 9.268 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 9.268 euros anuales

-Y sin cónyuge: 9.189 euros anuales

Incapacidad parcial del régimen de accidentes de trabajo de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 12.571 euros anuales

-Y sin cónyuge: 11.933 euros anuales

Viudedad:

-Con cargas familiares: 16.212 euros anuales

-Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 12.571 euros anuales

-Titulares de entre 60 y 64 años: 11.760 euros anuales

-Menores de 60 años sin cargas: 9.525 euros anuales

Orfandad:

-Por beneficiario: 3.846 euros anuales

-Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 7.559 euros anuales

-En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 9.525 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.

Prestación de orfandad:

-Un beneficiario: 11.413 euros anuales

-Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios: 19.239 euros anuales

En favor de familiares:

-Por beneficiario: 3.845 euros anuales

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

-Un solo beneficiario con 65 años o más: 9.287 euros anuales

-Un solo beneficiario menor de 65 años: 8.752 euros anuales

-Varios beneficiarios: el mínimo para cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 5.678 euros/año entre el número de beneficiarios.

Complemento para la reducción de la brecha de género.

En 2026, este complemento aumentará un 5%, quedando en torno a 35,90 euros mensuales.

