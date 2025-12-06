El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ramón Jáuregui interviene en la conferencia, que estuvo moderada por Nieves Terán, ante la mirada de Alberto López Basaguren. Jordi Alemany

La Constitución del 78, «nunca tan amenazada, jamás tan necesaria»

Ramón Jáuregui y Alberto López Basaguren «celebran» en un coloquio el 47º aniversario de la Carta Magna: «Defenderla es defender la democracia»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:24

«Me temo que hoy seremos de los pocos que hoy conmemorarán el aniversario de la Constitución». Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de ... la UPV/EHU, tuerce el gesto al reconocer esta realidad. «Es algo especialmente significativo en un país como el nuestro, en el que todo el mundo parece alejarse de su defensa creyendo que otros mantendrán su vigencia, que está más en entredicho que nunca». Si se analiza la realidad política actual, la Carta Magna, aprobada en referéndum tal día como hoy en 1978, afronta un incierto escenario futuro con amenazas tanto internas como externas. De ahí que la asociación ciudadana Euskal Federalistak organizara el jueves en Bilbao una conferencia 'mano a mano' entre el propio Basaguren y Ramón Jáuregui (San Sebastián, 77 años) para «celebrar» la efeméride y «reivindicar la necesidad de defenderla». «Hacerlo, es defender la democracia», coincidieron los ponentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

