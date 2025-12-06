Cuando un republicano tiene que defender a Juan Carlos I

Todas las intervenciones de Jáuregui y Basaguren fueron recibidas con aplausos por los asistentes a la conferencia. Pero una de las reflexiones del exvicelehendakari levanto ... ciertas ampollas entre algunos presentes: la defensa de la monarquía parlamentaria como uno de los pilares de la Constitución que no se debería tocar. Ahí surgieron las voces discrepantes, sobre todo a la hora de valorar la trayectoria de Juan Carlos I. «Todo lo que se pueda decir (sobre las irregularidades cometidas) del rey Juan Carlos, lo comparto. Del mismo modo, todo lo malo que tenía el otro, Felipe lo ha reparado. Realmente es un rey ejemplar», expuso.

No obstante, Jáuregui hizo memoria y rescató los dos momentos «decisivos» de Juan Carlos I, el 23-F y, sobre todo, la elección de Suárez. «Ahí manifestó un compromiso histórico con la democracia. Renunció a los poderes absolutos que le había dado Franco a cambio de una monarquía parlamentaria. Aceptó la democracia porque la democracia la aceptó a él. Punto. ¿Eso fue necesario? Yo creo que sí», reflexionó.

Eso ocurrió hace medio siglo, y entre los asistentes se cuestionó el por qué no ir ahora hacia una república. «Yo tengo argumentos para rechazar esa opción», se sinceró el socialista. «Porque mucho más de la mitad de los españoles quiere una monarquía parlamentaria. Y porque hay monarquías parlamentarias que tienen democracias modélicas, como Suecia, Dinamarca, Noruega...», detalló, al tiempo que añadió con gesto de resignación: «Y todo esto lo dice alguien que se siente republicano».