Tebas señala que el Athletic «no tiene que hacer ninguna nota» y reitera que el Barça incumple el fair play financiero

Menos de 48 horas después de reunirse con Jon Uriarte, el presidente de la Liga ha entrado a valorar el comunicado emitido por el Athletic sobre dicho encuentro para abordar la capacidad del Barcelona de incorporar a Nico Williams en el marco del fair play financiero. «El Athletic no tiene que hacer ninguna nota, es nuestra obligación explicar dudas sobre el Fair Play financiero. Somos transparentes», explicaba antes de aclarar, eso sí, que en ningún caso se desvelan «situaciones económicas de clubes profundamente» por confidencialidad. Eso sí, el dirigente de la patronal del fútbol español matizaba que ya se había profundizado en mayor medida en los límites salariales del Barça durante la junta de división de febrero a raíz del 'caso Olmo'.

La aclaración de Tebas se ha producido en una entrevista concedida a EFE, en la que también reiteraba que el club culé «tendrá que cumplir las normas», algo que no es así a día de hoy, para poder inscribir nuevos jugadores. Y avisaba a navegantes sobre que no habrá excepciones: «No van a variar nada». «El Athletic Club manifiesta una queja porque el FC Barcelona públicamente, si son ciertas las declaraciones que atribuyen a Deco, ha manifestado que quiere incorporar a un jugador. Según norma FIFA está en periodo protegido y nosotros no tenemos capacidad para meternos en eso. Lo que haremos, como hemos hecho siempre, es que el FC Barcelona tendrá que cumplir las normas para incorporar jugadores, sea Nico Williams, Haaland, Messi… el que sea. Y no vamos a variar nada», esgrimía.

Tebas se remitió a las palabras del propio Joan Laporta, dispuesto a pagar la cláusula de Nico, al hablar de la norma 1:1. «No lo digo yo, lo ha dicho el presidente del Barcelona, no están en la norma 1:1. Ojalá estén lo antes posible, como yo deseo que estén todos los clubes. Pero como siempre digo, sabe lo que tiene que hacer para estar en la regla 1:1 porque ya se conocen bien las normas reglamentarias. Y el Athletic sabe también lo que tiene que hacer el Barcelona, porque en febrero fuimos muy transparentes para que nadie dude del Fair Play financiero», señaló.

En ese sentido, también recordó que estar en la norma no se traduce en «automáticamente poder incorporar jugadores». «Athletic y Barça saben lo que tienen que hacer si recuerdan aquella junta de división y están atentos. Y nosotros vamos a hacer cumplir las normas que hay. Mi deseo es que el FC Barcelona tenga la norma 1:1, pero eso no significa que, automáticamente, pueda incorporar jugadores. Tengo que tener capacidad de incorporar jugadores. Si tengo que incorporar, por ejemplo, jugadores por 100 millones tendré que incorporar ingresos por 100 millones. Que cada uno haga sus sumas y sus restas», desgranaba antes de recordar que la Liga había aprobado en noviembre de 2024 una norma que flexibiliza las renovaciones de canteranos. «Eso beneficia a todos los equipos que tienen jugadores de cantera, como el Athletic, por ejemplo».

El 'caso Nico' ha derivado en los últimos días en un choque frontal entre ambos clubes. Este jueves, Ibaigane lanzó un comunicado en el que desvelaba el encuentro con Tebas, afeaba las palabras de Deco, director deportivo azulgrana, sobre la incorporación del jugador (para ello debe abonar una cláusula que ronda los 60 millones con el IPC) y contestaba a Laporta, que aseguró recientemente que el club trabaja para cumplir la regla 1:1 para poder inscribirle. Fue la respuesta a la crítica del máximo mandatario culé por la intención rojiblanca de fiscalizar sus pasos para llevarse al extremo. «No entiendo las reacciones que están teniendo. Con todo el respeto, cada uno que se ocupe de lo suyo. No entiendo que vaya a hablar del Barça a LaLiga, no creo que corresponda. Ellos sabrán lo que hacen», arremetió antes el abogado.

El cruce de reproches llega después de que Nico Williams haya cerrado un acuerdo con el club azulgrana por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos, según ha trascendido en medios catalanes, y ya ha traslado al Athletic su intención de marcharse. El trato se cerró después de una reunión de Deco con Félix Tainta, agente del jugador, en un hotel en Barcelona hace una semana y el viaje relámpago del propio director deportivo culé para entrevistarse con el extremo en Ibiza.