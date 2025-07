El 'caso Nico' entra en su fase decisiva después de infinitas maniobras de aproximación efectuadas desde Barcelona y avaladas por el propio entorno del futbolista, ... parte activa de un proceso cocinado a fuego lento desde hace un año, todavía de vacaciones y pendiente de que los blaugrana ejecuten su cláusula y den garantías suficientes de que será inscrito sin dificultades. El Athletic ya ha avisado de que monitorizará cada movimiento económico del Barça con el objetivo de que se ajuste al fair play financiero y respete la normativa vigente, una petición elevada incluso a la cúpula de la Liga con el acuse de recibo. Al principio se hablaba de este martes y el miércoles como fechas clave a la hora de abordar el pago, y ahora el plazo se ha vuelto más laxo por la incertidumbre relativa al registro del jugador, en estos momentos inviable porque el Barça sigue sin estar en la regla 1:1, algo que tiene en alerta al rojiblanco.

Los hombres de Ernesto Valverde vuelven a los entrenamientos el 9 de julio sin Nico porque dispone de unos días adicionales debido a su participación en la Liga de Naciones. Durante el proceso negociador, en el que se ha pactado un contrato de seis temporadas y una ficha de siete-ocho millones anuales –medios catalanes aseguran que el extremo ha puesto facilidades a la hora de estructurar su sueldo en los primeros años con el objetivo de no apretar la economía culé–, el menor de los Williams ha pedido cerrar la operación antes de que tuviera que presentarse en Lezama y garantías suficientes de inscripción. El club presidido por Joan Laporta le prometió que así será y que estaría en la primera jornada, aunque la incapacidad del Barça de asegurar un registro inmediato mediante un compromiso firmado no gusta en el entorno del jugador.

Sigue el 'procés' Hoy y mañana eran las fechas clave para pagar la cláusula, pero el plazo se ha vuelto más laxo

Porque Nico Williams no quiere vivir situaciones parecidas a las de Iñigo Martínez, Jules Koundé, Dani Olmo y Pau Víctor, que en un momento dado no pudieron jugar por el fair play financiero. El Barça tuvo que recurrir al Consejo de Superior de Deportes (CSD) para inscribir a estos dos últimos después de que la Liga se lo denegara al estar fuera de plazo. Antecedentes más que suficientes como para exigir garantías rubricadas, documentales, una cláusula que regule el comportamiento de las partes en el caso del incumplimiento de lo acordado. Los blaugrana insisten y prometen al extremo que su inscripción se hará con arreglo a la ley y en los plazos previstos, pero no ven firmar anexos que, llegado el caso, podrían liberar al internacional de su compromiso con una entidad blaugrana empeñada en ficharle ya y que sigue adelante con la operación.

Firmeza de Ibaigane

Lo que pide Nico a través de su agente entra dentro de la pura lógica: certeza de que podrá jugar. Y quiere que quede por escrito, petición que el Barça declina incluir dentro de la documentación. Quiere que tanto el futbolista como su agente den luz verde a la operación y desbloquear el pago de una cláusula por la que el Athletic no negocia y exige entera, al igual que lo hizo el Espanyol con Joan García.

9 de julio es el día en el que el Athletic vuelve a Lezama, aunque Nico tendrá más descanso

Ibaigane desveló la semana pasada que había solicitado una reunión con el presidente de la Liga, Javier Tebas, en la que se abordó el tema del fair play financiero y también el margen del que dispone el Barça para registrar a jugadores. «Entre los asuntos tratados –expuso el club– se incluyó la capacidad de incorporación de jugadores por parte del Barcelona, habida cuenta del interés legítimo del Athletic de acceder a la información correspondiente después de que el director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', reconociera que intentarán fichar a un futbolista de nuestra primera plantilla; jugador que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027. Ocuparnos de lo nuestro es velar porque las reglas de la competición se cumplan».

Cláusulas El jugador quiere garantías de que el Barcelona será capaz de inscribirle en la Liga

El Athletic sigue en su sitio, decidido a proteger sus intereses, convencido de que el Barça sigue sin ajustarse a los criterios económicos requeridos para formalizar altas en la Liga. «Las declaraciones de 'Deco' se añaden a las manifestaciones públicas del propio presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitiendo que el club blaugrana 'está trabajando para estar en la regla 1:1' y, por lo tanto, actualmente no se encuentra en los parámetros de dicha regla para la inscripción de jugadores», comentó el club. Lo saben también Nico y su representante, quienes quieren asegurar el suelo que pisan, con los blaugrana preparando el cheque.