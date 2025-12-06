Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika

La oleada de ataques a instituciones, partidos y dirigentes en Euskadi no parece llegar a su fin. A las pintadas en sedes de formaciones y ... placas de víctimas, la aparición de pancartas con representantes políticos señalados en una diana y a otro tipo de iniciativas se ha sumado en la madrugada de este sábado la vandalización de todo un símbolo, la Casa de Juntas de Gernika. La sede del Legislativo foral de Bizkaia ha amanecido con pintadas y sin las banderas de España y la Unión Europea en una iniciativa que, al menos por ahora, no ha sido reivindicada.

«Gurea ikurriña» («la nuestra es la ikurriña») es el mensaje que desconocidos han dejado a la entrada del edificio, donde sólo se mantienen las banderas de Bizkaia y Euskadi, con los otros dos mástiles vacíos y sin rastro de las enseñas española y europea. La acción se ha cometido de madrugada en un día especialmente simbólico, ya que este sábado se cumplen 47 años desde la aprobación en referéndum de la Constitución. Una jornada repleta de actos en Madrid a los que los partidos nacionalistas, PNV y EH Bildu, no han acudido.

El ataque ha sido denunciado por representantes de las Juntas Generales como su vicepresidenta primera, la socialista Begoña Gil, quien ha expresado su «absoluta condena a los que sin respetar la pluralidad y diversidad de la sociedad vasca y sin entender el valor de la democracia» han apostado por «imponer su intolerancia». También el secretario segundo, Richar Vaquero, de Podemos, ha condenado una acción que «atenta contra la tradición democrática, el diálogo, la memoria y la resistencia más allá de identidades».

Lo ocurrido esta noche en Gernika se suma a toda una sucesión de ataques esta misma semana. En la madrugada del lunes al martes, miembros de Ernai arrojaron pintura roja y colocaron carteles en la sede del PP en Bilbao y un día después lo reivindicaron en un vídeo. La organización juvenil de Sortu, además, cometió la noche del jueves al viernes otra acción consistente en derribar el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi, concretamente en Rivabellosa. Lo justificaron porque «los símbolos españoles no tienen cabida en Euskal Herria».

Esta misma semana también, el miércoles, aparecieron vandalizadas tres de las nueve placas que el Ayuntamiento de Durango colocó en recuerdo a otras tantas víctimas de ETA fallecidas en el pueblo. Y ese mismo día, en el campus de la UPV/EHU en Vitoria, se colgaron una serie de pancartas en las que se señalaba en la diana a dirigentes políticos como el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como el escudo de la Ertzaintza.