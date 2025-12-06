El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika

Desconocidos han realizado esta madrugada una pintada para reivindicar la ikurriña y han arrancado las banderas de España y la UE

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:15

Comenta

La oleada de ataques a instituciones, partidos y dirigentes en Euskadi no parece llegar a su fin. A las pintadas en sedes de formaciones y ... placas de víctimas, la aparición de pancartas con representantes políticos señalados en una diana y a otro tipo de iniciativas se ha sumado en la madrugada de este sábado la vandalización de todo un símbolo, la Casa de Juntas de Gernika. La sede del Legislativo foral de Bizkaia ha amanecido con pintadas y sin las banderas de España y la Unión Europea en una iniciativa que, al menos por ahora, no ha sido reivindicada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  2. 2

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  5. 5

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  6. 6

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  10. 10 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika

Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika