El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo» Miguel Ángel Román, la persona encargada de contar el Athletic-Madrid, destaca la filosofía rojiblanca, el nexo de la población con el equipo y la infraestructura y la modernidad de La Catedral

Juanma Mallo Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:19 Comenta Compartir

El narrador principal de DAZN, Miguel Ángel Román, tiene un cariño especial por San Mamés. Si hace un año, en el anterior Athletic-Real Madrid cuando los bilbaínos superaron a los blancos, calificó a La Catedral como el «mejor estadio de la Liga», este curso ha dado un paso más. Ha ido más allá. Después de visitar el campo para contar la victoria blanca (0-3), ha dictado una nueva sentencia. «San Mamés es el mejor estadio del mundo», proclama en un vídeo de poco más de un cuarto de hora en el que desgrana su visita a Bilbao y ofrece una serie de argumentos para llegar a esa conclusión.

«Os planteaba al principio -termina su informe- si San Mamés es el mejor estadio del mundo o no. Sé que no hay una respuesta para esta pregunta y depende de muchos factores. Evidentemente, para la gente del Madrid será el Bernabéu, para la gente del Barcelona será el Camp Nou, para la gente del Valladolid será Zorrilla. Pero a mí este me parece no sé si es el mejor campo del mundo pero sí uno de los mejores. La instalación es moderna y extraordinaria. Es acogedora. Tiene un tamaño formidable y además de eso ya no es solo lo que es el estadio en sí mismo. Todo lo que está fuera del estadio también me encanta. La manera de entender el fútbol en Bilbao y en el País Vasco me parece sensacional, la identificación de la gente con su club, con los chavales de la cantera, con la filosofía del Athletic que es única en el mundo. Todo eso hacen de San Mamés, para mí, el mejor estadio de fútbol del mundo. A mí me encanta venir a San Mamés», remata su vídeo.

Antes, Román cuenta que está enamorado de la ciudad. «El rastro que tiene todavía de ciudad industrial me conecta con mis raíces porque yo soy del cinturón industrial de Barcelona por lo tanto que supongo que algo tiene que ver». Además de eso, subraya el hecho de que en Bilbao y Bizkaia, salvo excepciones -muestra una ventana enfrente de San Mamés con una bandera de la Real- la población apoya al cuadro de Valverde. «Aquí todo el mundo que nace es del Athletic. Bilbao y Bizkaia son rojiblancas», destaca.

Durante el paseo, recuerda que la villa fue la ciudad que le vio debutar como comentarista deportivo (un Bilbao Basket-CB Cornellá de LEB Plata en la campaña 2000-01), y se acerca al campo por Licenciado Poza. «San Mamés es un megaedificio. Me recuerda a los estadios de toda la vida, que están pegados a los edificios». Muestra la estatua de Iribar, la pantalla, la tienda oficial, el restaurante La Campa de los Ingleses. Relata que hay 2.700 paneles exteriores a cinco alturas para 'iluminar' el campo.

Se detiene, además, en las dos líneas trazadas en la explanada delantera de San Mamés que recuerdan las porterías del antiguo campo. Recuerda que el estadio tiene 53.331 localidades, lo que le convierte «en uno de los estadios más grandes de toda España», y dice que se pueden ampliar en «2.000 plazas más». «Es uno de los estadios más limpios y cuidados que he visitado. El partido contra el Real Madrid es un clásico del fútbol español, porque son de los fundadores de la Liga, uno de los tres que nunca han descendido...», resume.

Por cierto, se detiene en la peculiaridad de los banquillos. En lugar de «butacas enteras», como en el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, «son una especie de sillas que recogen la mitad del cuello. Fueron reformados en 2024», indica Román, que también alaba el trabajo de la Fundación del Athletic.

Ampliar

De nuevo, el narrador principal de DAZN habla de una «instalación moderna, cómoda, bien equipada... Tiene una de las mejores acústicas de Primera División. El himno en San Mamés es alucinante. Por todo lo que os he comentado San Mamés tiene algo especial».