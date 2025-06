Vuelven a atacar el mural de Nico en la recta final de su posible fichaje por el Barça

El mural de los hermanos Williams en Barakaldo ha vuelto a ser vandalizado en la madrugada de este sábado. Tan solo un día después ... de que el vizcaíno Carlos López restaurase su obra durante más de diez horas, el rostro de Nico Williams ha amanecido este sábado tachado y con un ofensivo mensaje: «Rata de mierda». A primera hora de la mañana de este sábado, el artista ya estaba borrando las pintadas, después de un nuevo ataque a esta obra que sirve para homenajear a varios jugadores del Athletic.

La madrugada del pasado domingo se produjo el primer ataque a la imagen de Nico, cuando un encapuchado borró su rostro y escribió un contundente mensaje: «Joan edo geratu, errespetua galdu duzu. (Vete o quédate. Has perdido el respeto)». Una semana después han vuelto a echar por tierra los esfuerzos del el autor del mural, quien expresó este viernes a EL CORREO que le ha costado diez horas de trabajo bajo el sol y cerca de 900 euros de gastos en material recuperar la esencia de la obra. «Estoy satisfecho con el resultado», confesó López, de 53 años y licenciado en Bellas Artes. El club rojiblanco, que ha colaborado en los trabajos y sufragado los gastos, compartió y celebró la restauración de la obra en sus redes.

El ataque a la imagen de Nico se produjo después de que trascendiese que el pequeño de los Williams ha cerrado un acuerdo con el club azulgrana por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos. Una operación que ha provocado un choque frontal entre ambos clubes. Por este hecho emitió un comunicado el domingo por la tarde en el que avisaba de que faltar el respeto a Nico «es faltar al respeto al Athletic». Ibaigane, que costeó los trabajos de restauración realizados el pasado viernes, defendía también en la nota que el extremo es «uno de los nuestros» y que quienes borraron su rostro en el mural de Barakaldo «no nos representan». «Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara», afeaba poco antes su hermano Iñaki en sus redes sociales.

Carlos López no contaba con dedicar el sábado a borrar estas pintadas. La idea era ampliar la familia durante el fin de semana. «Queremos completarlo para que no solo sea un homenaje a los Williams, también a la plantilla que consiguió levantar la Copa», explicó el autor a este periódico, que tiene la intención de sumar a Muniain y De Marcos, además de los rostros de futbolistas que ya no están en el vestuario como Raúl García o Villalibre. «Cuando acabe va a ser una pieza bastante bonita e interesante», confía.

No obstante, se ha encontrado con que este sábado de madrugada se han vuelto a hacer pintadas en contra de Nico, la segunda vez en menos de una semana. Y se producen horas después también de que Joan Laporta asegurase que tiene previsto depositar la próxima semana en la sede de la Liga los 58 millones -62 incluido el IPC- de la cláusula de rescisión del extremo del Athletic. En principio, será el epílogo de este culebrón que empezó el verano pasado durante la Eurocopa con referencias constantes a la contratación por parte de los culé del futbolista del Athletic. Entonces, no ocurrió y el pamplonés se quedó en Bilbao. No obstante, cuando habló sobre lo sucedido en verano, dejó una frase que ahora parece cobrar sentido: «Quiero estar un año más. Tuve muchos equipos para elegir, pero mi corazón es rojiblanco. Estoy muy feliz en Bilbao», dijo en agosto.

Sin embargo, este verano se ha vuelto a activar la operación. Y parece ser la definitiva para descontento de un gran sector de la afición del Athletic, no por la marcha en sí, sino por las formas en las que se está desarrollando todo, con constantes filtraciones desde Barcelona y el silencio del jugador, solo roto el pasado viernes cuando agradeció al Athletic el gesto de recomponer su mural. Desde Ibaigane, no obstante, no se han quedado callados ante la ofensiva azulgrana y, además del comunicado del pasado domingo, se emitió otra nota en la que respondió a Laporta, afirmaba que los bilbaínos se ocupaban de lo suyo y aseguró que iba a estar vigilante a que el Barcelona cumpliera con el fair-play financiero.

