«Me he propuesto tener cinco amantes a la vez (como el padre de mi amiga)»

En Bizkaia Dmoda recogemos cada viernes los testimonios sobre Tinder que llegan a nuestro email bizkaiadmoda@gmail.com. La última experiencia que os contamos fue la de Ángela, que aseguraba haber encontrado muchos expertos en la cama a través de esta aplicación, pero todavía ningún chico especial con el que comprometerse. Hoy traemos la historia de alguien que se ha propuesto tener cinco amantes a la vez, como el padre de una de sus amigas. ¿Lo habrá conseguido? Aquí su relato:

¡Busco amantes! Siento empezar tan fuerte, pero es mi objetivo actualmente y no me da vergüenza admitirlo.

Todo empezó cuando una amiga me contó que su padre había llegado a tener cinco amantes al mismo tiempo. ¡Cinco! El tipo es resultón, de pelo canoso, va al gimnasio, se cuida... pero se acerca a los sesenta años y ha llegado a tener cinco amantes. ¡Cinco!

Antes de nada, quiero dejar claro que el padre está divorciado. Y con 'amantes' me refiero a relaciones afectuosas con derecho a roce (sexo), pero sin compromiso. Por ejemplo, que no te despidas de la otra persona por WhatsApp antes de ir a dormir y no pase nada. Vamos, «follacolegas» de toda la vida.

Por poneros en contexto, no suelo ligar mucho. Principalmente, porque mi timidez me dificulta conocer gente y me hace una persona menos atractiva, por muy bello que sea mi cuerpo y muy afable que sea mi forma de ser. Conociendo mis capacidades y limitaciones, llegué a la conclusión de que cinco amantes era un número demasiado alto para mí. Así que pensé que con tener tres a la vez sería suficiente.

Comencé el año con este propósito y aún aspiro a ello, porque la verdad es que ni siquiera me he acercado a esta cifra. La primera vez que me acosté con alguien teniendo este objetivo fue tras un par de meses de búsqueda por Tinder. De repente, ¡tachán! ¡Encontre a la persona! Nos fuimos conociendo quedando una vez a la semana. Ambos sabíamos lo que no queríamos: nada de relaciones estables. Pero aun así, y puede que esto suene hipócrita por mi parte, no me hacía mucha gracia que me narrase sus otras citas y sentía que solo era un nombre de su extensa lista de ligues para tener sexo. Cuánta razón tiene el refrán: «Ojos que no ven, corazón que no siente».

Nuestra relación terminó cuando conocí a una de sus amistades, con quien me acabé besando. Lo pasé bien hasta que quiso algo más conmigo. Me gustaba físicamente y parecía interesante, pero un día se empeñó en tener sexo con penetración y, en ese momento, en plena calle, a mí no me apetecía. Intentó excitarme metiendo su mano dentro de mi pantalón hasta tocar mis genitales. Al ver que seguía sin excitarme y después de varios 'no', se marchó. Las últimas palabras que salieron de su boca fueron: «¡Te arrepentirás!».

Pasaron varias semanas, quizás un mes, hasta que volví a acostarme con alguien. Lo malo es que en este caso no era posible tener tres amantes a la vez: ella vivía en Perú y debía regresar a su país. Así que de un día para otro estábamos a más de nueve mil kilómetros de distancia. Es decir, se acabó lo de ser amantes.

Días después conocí a mi actual amante. Solemos quedar un día a la semana para charlar y, sobre todo, tener sexo, que es lo que a ambos nos apetece. No queremos una relación estable y tampoco nos contamos si conocemos a otras personas. Vive aquí y, por el momento, no me he besado con ninguna de sus amistades.

Eso sí, lo de tener tres amantes a la vez sigue en pie. Porque sí, he estado con tres personas, pero en distintos momentos del año.

Por cierto, se me ha olvidado presentarme. Me llamo Fernando, tengo 29 años y una amante.

