Historias de Tinder Yo en Tenerife y tú en Bilbao, pero juntos: «¡Qué suerte tuvimos en Tinder, corazón!» En Bizkaia Dmoda recogemos cada semana los testimonios de usuarios vizcaínos de una de las aplicaciones para ligar más populares BIZKAIA DMODA Viernes, 5 julio 2019, 01:09

En Bizkaia Dmoda recogemos cada viernes los testimonios sobre Tinder que llegan a nuestro email bizkaiadmoda@gmail.com. La semana pasada descubrimos la historia de Iker, un bilbaíno recién entrado en la cincuentena que aseguraba que «quien a cierta edad busque sexo en Tinder... que abandone.» Hoy traemos la historia de amor de Naia y Paco:

Hola, me llamo Naia, nombre de actriz, tengo 42 tacos y soy bilbaína, aunque vivo en Tenerife. Estudié en Deusto, vivo sola, me gusta el deporte, la playa y el grupo Vetusta Morla. Soy extrovertida y aventurera. Me flipa el arroz con leche y el tiramisú. Sin críos. Tenía perro y gato.

El pasado 4 de mayo conocí en Tinder a Paco, nombre de artista, bilbaíno de vacaciones en Tenerife. Estudió en Deusto, vive solo, le gusta el deporte, la playa y el cine. Es extrovertido y viajero. Le flipa el arroz con leche. Sin críos. Tiene un perro. ¿Coincidencia? Opinad vosotros.

La cita no terminaba de llegar, él estaba en casa de unos amigos y yo tenía una visita familiar. El tiempo se iba acabando y Paco tenía que coger el vuelo de vuelta a Bilbao el martes día 7. Además, yo estaba pasando el fin de semana en la Gomera... las opciones para vernos se estaban reduciendo mucho.

Finalmente, tuvimos una primera cita. Quedamos el lunes a media mañana para tomar un café. Yo tenía puesto en mi presentación de Tinder: «Hacer de cualquier lunes un viernes.» Y eso fue justo lo que hicimos. Café, almuerzo, puesta de sol, risas, muchas risas, cena sin cenar... y hasta dormimos juntos. Eso sí, solo dormir, que el nuestro es un Tinder de ritmo lento jaja. Al día siguiente él me llevó a la oficina, se fue a hacer la maleta mientras yo trabajaba, y después le llevé yo al aeropuerto. Paco tenía que volver a Bilbao.

Llegó la despedida, llena de emoción. Mucha emoción, algo había cambiado. Paco me pidió que quitase su apellido en mi móvil, vamos que eliminara eso de 'Paco Tinder', que es como le tenía guardado en mi agenda. Nos reímos mucho.

El 6 de mayo fue una nueva fecha en nuestros calendarios. Ambos decidimos cerrar Tinder, ya había hecho su labor.

Yo tenía una entrada para ver a Vetusta Morla en Santa Cruz de Tenerife el 30 de mayo y como a mis amigas no les gusta el grupo, Paco propuso acompañarme. Click. Billete comprado. Pero yo no podía esperar tres semanas para verle, así que cuatro días después de aquella emotiva despedida en el aeropuerto me planté en Bilbao. Click. Billete comprado. Pasamos un fin de semana inolvidable con partido en San Mamés incluido.

Así empezó el puente aéreo Tenerife - Bilbao y una nueva Playlist de Spotify. Ah! Y de momento ya hemos disfrutado de tres conciertos: Vetusta Morla, en Tenerife; Beret, en el Palacio Eukalduna, e Izal, que actuó en Logroño.

Yo siempre quise un tattoo, aunque nunca me he atrevido a hacérmelo. Así que cada uno en nuestra casa nos pusimos a diseñar el tatuaje que nos gustaría llevar. ¡Sorpresa! Resulta que los dos dibujamos el mismo símbolo. ¿Coincidencia? Opinad vosotros. Hace dos semanas fuimos a un estudio de Bilbao para hacérnoslo, pero nos dijo que con el sol era mejor esperar a septiembre. Así que volveremos entonces.

Cada día que pasa damos gracias a ese momento en que el 'Its a match' cambió nuestras vidas. «Corazón, qué suerte tuviste con Tinder», me suele decir él entre risas. Y yo siempre le contesto: «No menos que tú.»

Mi 43 cumpleaños lo celebraré en unos días en Tenerife y Paco vendrá a verme. Click. Billete comprado. De momento, no estamos más de doce días sin vernos. ¡Ah! También estamos organizando nuestras vacaciones de septiembre e intentando decidir entre varios destinos. Juntos.

Eso sí, solicitamos al Gobierno vasco una subvención a nuestro amor. Eusko Label ambos, pero Paco no es residente en Canarias y son 2.400 kilómetros de distancia que cada día se acortan por lo que Tinder ha unido.

