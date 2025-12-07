El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria
El Moma y Budha son dos de las pocas discotecas de referencia que se mantienen en Bizkaia. Gabriel Mozo

Las discotecas pinchan en Bizkaia: menos locales, descenso en la recaudación y con el sábado como día 'estrella'

Pese a haber más de 60, solo funcionan 10 grandes salas y la mayoría no cobra entrada. «La noche va a menos desde hace tres décadas«, dicen los empresarios del sector

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:14

Comenta

Pese a que los focos de neón han dado paso a las luces rojas de alarma, hay empresarios que continúan jugándosela en Bizkaia con la ... apertura de nuevas discotecas. A mediados de mes Aura Club tomará el relevo de la antigua Distrito 9, en Alameda Recalde, que ha sido demolida. Será una sala al estilo de «las premium de Madrid» y aspira a cambiar «la forma de vivir la noche», razona Javier Obispo. El propietario de Budha (también lo es de Bombón y Lust) echará el resto y dejará el negocio en manos de su hijo, Joel, con una gran inversión para el acondicionamiento de reservados de lujo, grandes escenarios, una estética vanguardista y cabinas para acoger la actuación de importantes Dj's.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  2. 2

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  3. 3

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  6. 6 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  9. 9 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  10. 10

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las discotecas pinchan en Bizkaia: menos locales, descenso en la recaudación y con el sábado como día 'estrella'

Las discotecas pinchan en Bizkaia: menos locales, descenso en la recaudación y con el sábado como día &#039;estrella&#039;