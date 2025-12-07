Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta

Casi a punto de cerrar el ejercicio llega el momento de repasar las operaciones que todavía podemos hacer este mes para lograr algún ahorro en ... la próxima declaración de la Renta. Este año, la campaña viene marcada por la revisión fiscal aprobada en el País Vasco, una reforma con un claro foco en la previsión social, la vivienda, la igualdad y conciliación, la transición verde, el tejido productivo y la progresividad que, sin dejar de lado algunas medidas clásicas, introduce importantes novedades.

Ahorro para la jubilación

Los instrumentos de ahorro para la jubilación siguen siendo una de las vías más eficaces para reducir la factura fiscal. Las aportaciones a Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) y planes de pensiones permiten un año más reducir la base imponible con los siguientes límites: 5.000 euros en sistemas individuales; 8.000 euros para las contribuciones empresariales, y 4.000 euros para las aportaciones a sistemas de empleo de autónomos. «Una novedad importante es que los trabajadores podrán reducir las aportaciones propias a sistemas de empleo con el límite incrementado de 8.000 euros. Además, se establecen por primera vez deducciones en cuota para aportaciones a sistemas de empleo preferentes o de autónomos», explica Ilazki Otaegi, socia del departamento tributario de Garrigues en Bilbao. «El límite conjunto se mantiene en 12.000 euros para el ejercicio 2025, pero se reducirá a 10.000 a partir del año que viene», advierte.

Vivienda

Al igual que la previsión social, la vivienda habitual sigue teniendo una gran importancia en el IRPF. En el caso de la compra, la deducción alcanza el 18% de los importes invertidos y se eleva al 23% para menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales, víctimas de violencia doméstica o de género y personas con discapacidad. La base máxima de deducción -la cantidad máxima pagada en la hipoteca por la que obtendremos rebaja fiscal- es de 8.500 euros anuales en ambos casos, por lo que la deducción anual puede ser de hasta 1.530 y 1.955 euros, respectivamente.

Conciliación Hay nuevas deducciones por contratación para el cuidado de menores, dependientes o personas con discapacidad

«No obstante, este límite no aplicará a menores de 36 años en el período impositivo en que formalicen la adquisición. Ellos además podrán trasladar a futuro -hasta cinco años-, la deducción por compra no aplicada por insuficiencia de cuota», señala Otaegi. Por otro lado, para este colectivo se amplía a diez años el plazo para la adquisición de vivienda habitual a partir de las cantidades depositadas en cuentas expresamente destinadas a este fin (las cuentas vivienda).

Para el alquiler, la deducción general es del 20% y se incrementa al 35% para los colectivos protegidos. La base máxima de deducción es de 8.000 euros anuales en ambos casos, por lo que la deducción anual puede ser de 1.600 y 2.800 euros, respectivamente. La deducción por alquiler no aplicada por insuficiencia de cuota también se podrá aplicar en los cinco años siguientes y durante los ejercicios 2025 a 2029 se posibilita el reembolso de esta deducción a aquellas personas que, sin tener obligación, presenten declaración y no puedan aplicar esta ventaja fiscal.

«Para los contratos de alquiler y adquisiciones realizados a partir de 2026, la deducción se limitará a quienes no superen una base liquidable general y del ahorro de 68.000 euros. Por ello, lo que queda de 2025 es un buen momento para que quienes vayan a superar este umbral formalicen este tipo de operaciones», indica la experta. Además, para la aplicación de la exención por reinversión de vivienda habitual en relación con las adquiridas a partir de 2026 será necesario que concurra alguna circunstancia que justifique el cambio de vivienda frente a lo que ocurría hasta ahora, que cualquier transmisión que generase una ganancia patrimonial era susceptible de aplicar a este incentivo.

Alquiler La deducción general es del 20% y se incrementa al 35% para los colectivos protegidos

Se modifica, asimismo, la fiscalidad de la vivienda desde el punto de vista del arrendador. Se aplica una bonificación del 30% sobre los rendimientos obtenidos, que puede elevarse al 70% si la vivienda está en zona de mercado tensionado y la renta se ajusta a los índices de referencia, o si el arrendamiento se realiza a través de programas públicos como Bizigune.

Además, se pueden deducir hasta 300 euros anuales por primas de seguros que cubran el impago de rentas. Quienes rehabiliten viviendas arrendadas pueden aplicar una deducción del 18% sobre las cantidades invertidas, con un límite de 3.000 euros anuales. Estas medidas buscan incentivar el alquiler y proteger tanto a arrendadores como a inquilinos.

Familia, conciliación y empleo: impulso a la igualdad

La revisión fiscal pone especial énfasis en la familia, la conciliación y la igualdad. «Se incrementa del 10% al 15% la compensación por inicio de actividad para mujeres emprendedoras y se establecen deducciones específicas para mujeres que se reincorporan al mercado laboral tras una pausa por maternidad o cuidado de menores, así como para hombres que reduzcan su jornada o tomen excedencia por cuidado de hijos», señala Otaegi. Además, se crean nuevas deducciones por contratación de personas para el cuidado de menores, dependientes o personas con discapacidad, y se refuerzan las deducciones por participación de mujeres en la empresa y por inversión en pymes innovadoras.

5.000 El límite a las aportaciones a EPSV individuales por las quese puede reducir la base imponible se mantiene igual

Fiscalidad verde y eficiencia energética

La sostenibilidad también gana peso en la próxima campaña de la Renta. «Se establece una deducción del 15% de las cantidades invertidas sobre un máximo de 20.000 euros en obras de mejora de la eficiencia energética e integración de energías renovables en la vivienda habitual o alquilada», apunta la experta. También se prevén deducciones por la compra de vehículos eléctricos (de entre un 5% y un 10%) y por instalar puntos de recarga (15%), sujeto al cumplimiento de varios requisitos.

Otros cambios relevantes

Por otra parte, entre las novedades destacadas, Otaegi subraya la elevación del umbral de obligación de declarar a 20.000 euros de rendimientos brutos del trabajo y la redefinición de la reducción por tributación conjunta, que se fija en 4.800 euros para todos los supuestos.

En cuanto a la fiscalidad del ahorro, la tarifa aplicable se mantiene para 2025, pero se prevé su modificación para 2026 con tipos que oscilarán entre el 19% y el 28% para rentas a partir de 300.000 euros.