Radiografía de un atasco en Bizkaia

Las principales carreteras de Bizkaia han registrado una sucesión de graves atascos durante el último mes. El 5 de noviembre por la mañana una colisión múltiple que implicó a ocho vehículos colapsó dos horas el Corredor del Txorierri. El día 7 otro choque en Malmasin generó una caravana de siete kilómetros en sentido Cantabria. Era viernes por la tarde y las retenciones saturaron hasta la N-240 por la que se llega al Hospital de Galdakao. El 24 a primera hora fue el Puente de Rontegi el que registró retenciones severas al ser cortado un carril por otro siniestro. La guinda fue el accidente del 25. Un camión hizo la tijera en la A-8 a la altura de Santurtzi y durante seis horas fue imposible circular por dos de los tres carriles de la autovía en dirección a San Sebastián.

Aunque el Bilbao Metropolitano está lejos de padecer embotellamientos perennes como los que afectan a los accesos de Madrid y Barcelona, las últimas semanas han vuelto a evidenciar la principal debilidad que tiene la red viaria del territorio. El talón de aquiles está en las carreteras más transitadas. En hora punta, a poco grave que sea el accidente, se crean caravanas en cuestión de minutos. Y si la cosa se alarga se desencadena un efecto dominó y los problemas se extienden. De la A-8, a Rontegi, el Txorierri o La Avanzada. La interconexión y cercanía de los grandes nudos de circulación facilita miles de desplazamientos diarios, pero los convierte en una ratonera cuando vienen mal dadas.

Cuestionada por la proliferación de accidentes y caravanas de las últimas semanas la Diputación, responsable del control y el mantenimiento de las carreteras, defiende que la cifra de siniestros es «similar» a la de otros años por estas fechas. Las fuentes consultadas recuerdan también que noviembre ha sido un mes especialmente lluvioso, con tormentas muy intensas, y que ese es un factor que complica sobremanera el tránsito y abre la puerta de par en par a incidentes. Pero hay otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de entender lo que está pasando.

Problemas Uno de cada cuatro conductores se mete en un embotellamiento cada día, aunque normalmente duran poco tiempo

La principal es que el número de coches que surca cada día las carreteras vizcaínas está creciendo más de un 1% anual en la postpandemia y está a punto de recuperar las cifras previas a la crisis sanitaria, punto de inflexión en el que empezaron a activarse políticas públicas para fomentar el uso del transporte público para combatir el cambio climático e intentar aligerar el tráfico. La presión circulatoria en todo caso es muy desigual porque 7 de cada 10 vehículos utilizan unas pocas vías, las de alta capacidad. Autopistas, autovías y carreteras de al menos dos carriles. El estudio Panorámica del Transporte que elaboró el Gobierno vasco en 2023 se señala que el 25% de los conductores se mete en un embotellamiento cada día, aunque normalmente son leves.

Según el Mapa de Aforos que publica al cierre de cada ejercicio el Departamento foral de Infraestructuras, los llamados puntos críticos de la red soportan ya un tráfico muy denso en horas punta. Por Rontegi pasan una media de 138.000 conductores al día, por la recta deMax Center 128.000, por La Avanzada 113.000, por el Txorierri 88.000... y casi el 8% son camiones. «Cuando se está demasiado cerca del nivel de saturación de una vía el nivel de riesgo de que se produzcan accidentes y caravanas se eleva exponencialmente», resume Iosu Ramírez, director de la consultora Leber especializada en movilidad

Crecimiento sostenido El tráfico viene aumentando un 1% anual en la pospandemia, en 2025 volverá a cifras de la década pasada

¿Y por qué hay más coches si es precisamente lo que se está intentando evitar desde hace años? Para empezar porque el uso del turismo se ha democratizado durante las últimas décadas. Según los datos de la Dirección General de Tráfico el 56% de las personas residentes en Bizkaia tienen ahora mismo carné de conducir. Un récord. A eso habría que añadir una serie de factores socieconómicos. Por ejemplo, la reducida tasa de paro del territorio significa que cada mañana y tarde hay más gente en movimiento.

A-8 LÍMITE CON CANTABRIA 56.399 vehículos al día, de los que 7,7% son pesados BI-637 CORREDOR DE URIBE KOSTA 52.704 vehículos al día, de los que 2,7% son pesados BI-637 LA AVANZADA 113.848 vehículos al día, de los que 3,1% son pesados A-8 RECTA DE MAX CENTER 127.225 vehículos, de los que 5,3% son pesados BI-10 NUDO DE CRUCES 135.802 vehículos al día, de los que 6,1% son pesados BI-10 PUENTE DE RONTEGI 138.071 vehículos al día, de los que 5,8% son pesados ACCESO ENEKURI 55.428 vehículos al día, de los que 3,1% son pesados A-8 CURVAS DE ZORROZA 111.429 vehículos al día, de los que 3,6% pesados BI-30 CORREDOR DEL TXORIERRI 86.669 vehículos al día, de los que 6,6% son pesados BI-20 SEMINARIO DE DERIO 29.545 vehículos al dia, de los que 3,1% son pesados ALTO DE SANTO DOMINGO 33.836 vehículos al día, de los que 3,2% son pesados ACCESO SAN MAMÉS 45.052 vehículos al día, de los que 2,4% son pesados JUAN DE GARAY 35.398 vehículos al día, de los que 3,2% son pesados A-8 NUDO DE MALMASIN 80.041 vehículos al día, de los que 6,2% son pesados BI-636 CORREDOR DEL CADAGUA 25.885 vehículos al día, de los que 4,4% son pesados AP-8 SUPERSUR 15.809 vehículos al día, de los que 28,9% son pesados AP-68 LÍMITE CON ÁLAVA 29.534 vehículos al día, de los que 15,4% son pesados A-8 DURANGO 48.638 vehículos al día, de los que 9,8% son pesados AUX STEP FOR JS

La crisis de vivienda

Otro es el tema de la vivienda. Confluyen de un tiempo a esta parte dos fenómenos opuestos: el de las personas que optaron por mudarse de las grandes ciudades a zonas de baja densidad poblacional «como símbolo de estatus» y el de quienes no pueden permitirse comprar una casa donde quieren y deben hacerlo en el extrarradio. El transporte público no está pudiendo absorber toda esa demanda, especialmente la de quienes deben desplazarse a parques tecnológicos y polígonos industriales donde la proporción del uso coche-autobús es aproximadamente de un 80-20. Luego está el ocio y los nuevos hábitos, aunque aquí los expertos no se ponen de acuerdo.

Parece estar claro que cada vez salimos más y que los planes de ocio que antes se hacían en el barrio ahora nos llevan más lejos. Los centros comerciales tienen mucho que ver en eso. Ramírez lo señala como una razón evidente del aumento de la circulación de coches, pero el diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga, defendía recientemente que el auge anual de tráfico está muy por debajo del crecimiento económico que está registrando Bizkaia. Un «desacople» que atribuye a las «políticas de movilidad sostenible»: la mejora del transporte público y la aplicación de descuentos, la red de bicis públicas, la creciente red de bidegorris...

Nueva realidad La mitad de los residentes enBizkaia tiene ya carné de conducir, y los desplazamientos laborales y de ocio van 'in crescendo

En busca de soluciones que permitan reducir los episodios de caos circulatorio como los ocurridos en noviembre, el Gobierno vizcaíno está a punto de iniciar las obras del subfluvial, la carretera bajo la ría que ofrecerá una alternativa a Rontegi. El responsable de la consultora Leber plantea también la posibilidad de rebajar los límites de velocidad en puntos críticos como el Corredor del Txorierri o Max Center. «Quizá ha llegado el momento de hacerlo, como se hizo en la A-8 cuando había dos y tres siniestros diarios», evoca.

Como tercera opción Ramírez apunta a la posibilidad de «desincentivar» el uso del coche con nuevas medidas. El Plan de Movilidad del Gobierno vasco para los próximos años ya habla de multiplicar los parkings disuarosios, por ejemplo, pero la cosa no iría por ahí sino por elevar lo que cuesta aparcar. En el caso de Bilbao hace unos años el Ayuntamiento estudió la posibilidad de emular a Londres y aplicar un peaje a los conductores para llegar al centro. La idea fue descartada de inmediato.

