La «decadencia» de la noche de Bilbao: «sin identidad y sin creatividad», según Patxi Ortun

Quién la ha visto y quién la ve, opina Patxi Ortun, que durante 23 años fue el relaciones públicas de Distrito 9. La sala donde ... se daba cita la gente más moderna de la villa ha resucitado en varias ocasiones, con, entre otros nombres, Living y Brutal, aunque nunca alcanzó el éxito de su primera etapa. «Todo pasaba por aquí, incluida la gran fiesta que se hizo en honor de Giorgio Armani», recuerda.

Para Ortun, los problemas de la noche bilbaína obedecen a múltiples factores. «Ahora mismo -argumenta- no hay cultura de club. Los espacios de entonces tenían identidad, estilo y actitud. Igual que sucede con nuestra gastronomía, nos estamos olvidando de nuestros productos y, lo que es más importante, de nuestras raíces. Antes la gente venía a Bilbao a comer bien, no como ahora que lo hace para consumir hamburguesas», lamenta.

Otra de las causas que ha influido en la pérdida de relevancia del ocio nocturno local es el «clima de inseguridad» existente, que, en su opinión, ha transformado la capital vizcaína. «Es hasta peligrosa y mucho gente prefiere no salir a la calle», se queja.

Pese a considerar que la noche está «en decadencia en el mundo entero», cree que en el caso de Bilbao se ha agudizado aún más «por la falta de identidad y creatividad». La pérdida de «la esencia bilbaína» se aprecia hasta en cómo se vestía la gente para disfrutar de la noche. «Siempre estrenábamos algo y teníamos algo que comprar. No tiene color con lo de hoy. Pasaban cosas, mientras que ahora todo el mundo están influenciado por los 'influencers'», critica.