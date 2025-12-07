El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Moma y Budha son dos de las pocas discotecas de referencia que se mantienen en Bizkaia. Gabriel Mozo

La «decadencia» de la noche de Bilbao: «sin identidad y sin creatividad», según Patxi Ortun

El que fue relaciones públicas de Distrito 9 explica que los problemas de la noche bilbaína obedecen a «múltiples factores»

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:05

Comenta

Quién la ha visto y quién la ve, opina Patxi Ortun, que durante 23 años fue el relaciones públicas de Distrito 9. La sala donde ... se daba cita la gente más moderna de la villa ha resucitado en varias ocasiones, con, entre otros nombres, Living y Brutal, aunque nunca alcanzó el éxito de su primera etapa. «Todo pasaba por aquí, incluida la gran fiesta que se hizo en honor de Giorgio Armani», recuerda.

