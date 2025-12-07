El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid El club bilbaíno celebra en las redes sociales el triunfo del equipo con un error en una imagen

A. Mateos Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:40 | Actualizado 13:20h.

Polémica en las redes sociales por un post del Athletic en 'X' celebrando la victoria del equipo ayer ante el Atlético. «+3. El Athletic consigue una importantísima victoria en San Mamés gracias al gol de Berenguer. ¡Qué partido! Zorionak!», decía el mensaje del club rojiblanco junto a una imagen del equipo celebrando el tanto de la victoria y el marcador final del encuentro.

En este último punto se produjo el lío. Resulta que el marcador incluía los escudos de los equipos, pero en el caso del Atlético de Madrid el logo era el anterior al actual, restaurado hace dos años tras siete temporadas con un nuevo escudo que sustituía al implantado en 1947.

A la afición del Atlético de Madrid, al menos a la que se da a conocer por la red social X, el gesto del Athletic le ha sentado especialmente mal. La masa colchonera luchó desde 2017 por recuperar el escudo de 1947 que la directiva borró entonces de un plumazo. No gustaba el nuevo logo y así lo manfiestaron temporada tras temporada.

Después de una lucha incansable por parte del socio, los Gil accedieron a la celebración de un referéndum en el que el aficionado iba a tener la última palabra. Se celebró hace dos años y los socios, mayoritariamente, decidieron recuperar su anterior escudo, que desde hace temporada y media vuelve a lucir en las camisetas del Atlético.