La Ertzaintza detecta a radicales del Athletic a la búsqueda de hinchas del Atlético por Bilbao

Un grupo de alrededor de quince ultras fue detectado por la zona del centro comercial Zubiarte

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:23

Hinchas radicales del Athletic han buscado a hinchas del Atlético de Madrid por la zona del centro comercial Zubiarte, según ha podido saber EL CORREO. ... Los movimientos de los ultras han sido detectados por la Ertzaintza. Por el momento, no se han referido ni ataques ni detenciones.

