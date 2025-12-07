La Ertzaintza detecta a radicales del Athletic a la búsqueda de hinchas del Atlético por Bilbao

Hinchas radicales del Athletic han buscado a hinchas del Atlético de Madrid por la zona del centro comercial Zubiarte, según ha podido saber EL CORREO. ... Los movimientos de los ultras han sido detectados por la Ertzaintza. Por el momento, no se han referido ni ataques ni detenciones.

Un testigo ha relatado que se trataba de un grupo de entorno a quince ultras, todos ellos vestidos de negro y con capuchas. La misma fuente relata que les vio llegar desde la zona del Sagrado Corazón y que decían «están aquí» y «van por aquí». Aparentemente, los seguidores madrileños se metieron en Zubiarte y los ultras rojiblancos se dieron media vuelta para ir hacia la zona del parque de Doña Casilda.

El Atlético de Madrid ha llegado a Bilbao acompañado por alrededor de 500 seguidores que han llenado prácticamente la zona reservada para la animación visitante. El Frente Atlético, como tal, no ha viajado, pero las fuentes consultadas indican que se ha detectado la presencia en la capital vizcaína de hinchas con vinculación a este grupo ultra, que se han desplazado a nivel particular.

En marzo de 2024, un grupo de radicales del Athletic atacó a alrededor de cincuenta hinchas del Atlético de Madrid que estaban en el interior del restaurante Farketa, en la calle Rodríguez Arias de Bilbao, en torno al mediodía del jueves. Uno de los visitantes resultó herido.