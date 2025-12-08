El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada a Bilbao por San Mamés. Manu Cecilio

LA ZBE se vuelve más restrictiva: los coches más viejos ya no podrán entrar

La zona de bajas emisiones da un paso más y se endurece para los vehículos sin distintivo a partir de enero

Luis López

Luis López

Lunes, 8 de diciembre 2025, 04:07

Comenta

La zona de bajas emisiones de Bilbao (ZBE) da un paso más. Tal y como estaba previsto, a partir del próximo 1 de enero decaerán ... las moratorias que permitían a algunos de los vehículos más viejos la entrada al centro de la ciudad, a los barrios de Indautxu y Abando. Recordemos: desde la entrada en vigor de esta restricción al tráfico los primeros coches afectados fueron aquellos que no cuentan con distintivo ambiental (categoría A). Son los más antiguos. Sin embargo, se establecieron moratorias para ciertos casos: para los no empadronados que tengan plaza de garaje en la ZBE, vehículos de mudanzas, de carga y descarga, invitados de residentes, clientes de hoteles, taxis, coches de autoescuelas, gente que iba a talleres... Hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  5. 5

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  6. 6

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  7. 7

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  8. 8

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»
  9. 9

    Radiografía de un atasco en Bizkaia
  10. 10 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo LA ZBE se vuelve más restrictiva: los coches más viejos ya no podrán entrar

LA ZBE se vuelve más restrictiva: los coches más viejos ya no podrán entrar