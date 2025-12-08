LA ZBE se vuelve más restrictiva: los coches más viejos ya no podrán entrar

La zona de bajas emisiones de Bilbao (ZBE) da un paso más. Tal y como estaba previsto, a partir del próximo 1 de enero decaerán ... las moratorias que permitían a algunos de los vehículos más viejos la entrada al centro de la ciudad, a los barrios de Indautxu y Abando. Recordemos: desde la entrada en vigor de esta restricción al tráfico los primeros coches afectados fueron aquellos que no cuentan con distintivo ambiental (categoría A). Son los más antiguos. Sin embargo, se establecieron moratorias para ciertos casos: para los no empadronados que tengan plaza de garaje en la ZBE, vehículos de mudanzas, de carga y descarga, invitados de residentes, clientes de hoteles, taxis, coches de autoescuelas, gente que iba a talleres... Hasta ahora.

El 31 de diciembre será el último día que podrán beneficiarse de estas excepciones. Y el 1 de enero quienes tengan un coche sin etiqueta deberán quedarse fuera del distrito de Abando, a no ser que se encuentren en cuatro situaciones muy concretas: que sean personas de más de 70 años con parcela de garaje, vehículos con inversión adicional, actividades y eventos extraordinarios y entradas a consultas y tratamientos médicos. Serán estas las únicas exenciones, y se mantendrán hasta 2030.

¿Cuántas personas se verán afectadas por esta nueva situación? Es decir, ¿cuántos vehículos sin etiqueta están entrando ahora en la ZBE beneficiándose de la moratoria? El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, que monitoriza la entrada de coches al centro de la ciudad con una treintena de cámaras y gestiona los permisos extraordinarios, asegura no tener una estimación de a cuántos ciudadanos afectará la nueva situación.

Lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero forma parte del avance previsto en la implantación de la ZBE, que está siendo progresivo. La restricción, cuyo objetivo es dejar fuera del centro a los vehículos de categorías A y B para mejorar la calidad del aire, entró en vigor hace casi año y medio, el 15 de junio de 2024, pero el estreno fue parcial. Es decir, durante el primer año sólo se prohibió el acceso a la zona restringida a los vehículos sin distintivo ambiental: esto es, los de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006. Doce meses después, el pasado 16 de junio, llegó la prohibición para quienes tenían distintivo ambiental B, que son los diésel con más de diez años (anteriores a 2016) y los de gasolina previos a 2006. Este fue el mayor avance en las restricciones, el que afectó a más gente.

Lo que ocurre es que, para evitar que el impacto fuese demasiado acusado en la ciudadanía, en la ordenanza municipal se establecieron moratorias para ciertos casos. La inmensa mayoría de las que afectan a los vehículos A terminan a finales de este año. Y las que benefician a los B (que son las mismas) se prolongarán hasta 2030.

¿Qué efectos está teniendo la ZBE en la ciudad? ¿Está logrando su objetivo de reducir la contaminación? ¿A cuántos coches ha dejado fuera de Abando? El pasado mes de noviembre llegó el primer informe municipal en este sentido. Revelaba, por ejemplo, que en junio de este año se pusieron 75 multas al día por entradas indebidas, lo que supuso un repunte con respecto a cuatro meses antes, cuando eran 71.

Otra consecuencia de la implantación de las limitaciones al tráfico en Abando e Indautxu está siendo la reducción en el acceso de vehículos a esos barrios. Entre junio y septiembre de 2024 entraban cada día, de media, 53.709, que el pasado mes de septiembre se habían quedado en 49.306, es decir, un 8% menos. Es cierto que no son periodos comparables porque poco tiene que ver lo que ocurre, de media, entre junio y septiembre (con el verano de por medio) que el panorama de septiembre. Con todo, en el Ayuntamiento incidían en que «los datos reflejan una reducción progresiva en el número de vehículos».

Menos contaminación

Sobre todo, por la caída de aquellos que no tienen distintivo, o tienen el B. En verano de 2024, cuando estaba activa la ZBE pero aún no se ponían multas (hubo una especie de periodo de gracia), casi el 28% de los que accedían estaban en estas categorías, las de los coches más viejos. En septiembre de 2025 la proporción se había quedado por debajo del 16%. Hay que tener en cuenta que muchos pueden seguir entrando por ser de vecinos, comerciantes, repartidores, por tener plaza de aparcamiento o estar en alguna de las moratorias permitidas. Esas que, mayoritariamente, decaen ahora para los A.

Con diferencia, los coches que más entran ahora tienen etiqueta C (un 54,5% del total); otro 18% son ECO y el 8%, Cero; este último porcentaje casi se ha duplicado en el último año.

En cuanto a los efectos para la salud, el informe aseguraba que la contaminación acústica había pasado de 69,6 a 68,7 decibelios. Pero, sobre todo, se fijaba en la calidad del aire. Siempre según este estudio, durante el primer año en funcionamiento de la ZBE el dióxido de nitrógeno (NO2) se ha reducido un 6,7% en Abando e Indautxu; eso sí, fuera de la zona restringida cayó aún más, un 7,3%.