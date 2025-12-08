Un terremoto de 4,5 de magnitud y epicentro en Iruña de Oca sacude el corazón de Álava

Ander Carazo | Elena Jiménez | Jon Ander Goitia | José Manuel Navarro Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:26 | Actualizado 01:45h. Comenta Compartir

El centro de Álava tembló cuando apenas pasaban diez minutos de las doce de la noche. Un terremoto con una magnitud estimada entre 4,5 y 5,5 grados se dejó notar en gran parte de la provincia y tuvo como epicentro el municipio de Iruña de Oca, según informaron desde los servicios de bomberos, que al cierre de esta edición descartaban incidentes significativos con daños personales como consecuencia de la sacudida. Pasadas la una de la madrugada SOS Deiak confirmaba que no constaban «daños ni a personas ni bienes».

Quienes dormían tal vez no se percataron de lo sucedido, aunque expertos consultados por este periódico explicaron que por el tipo de seismo y su magnitud aparentemente contenida, los efectos fueron más notorios en el interior de los edificios y, sobre todo, en viviendas de cierta altura, no así a pie la calle. De hecho algunos viandantes se sorprendieron cuando recibieron el mensaje de alerta en sus móviles.

Y es que muchos vecinos recibieron un mensaje de alerta en sus teléfonos, avisando de que tomasen precauciones ante posibles réplicas. Un residente del centro de Vitoria relataba atónito lo sucedido. «Ha sido como un bombazo sin ruido, ha temblado todo el edificio y en mi casa se ha movido toda la cocina y en la habitación, la cama. Se ha notado muchísimo. En mi calle, todo el mundo ha salido a los balcones muy asustados», comentaba con voz temblorosa un vecino de la zona de San Martín. Sin embargo, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco trasladó al Ayuntamiento de Vitoria a la una de la madrugada que las posibles réplicas podrían ser de menor intensidad que la principal.

Otros en la zona de Sancho el Sabio directamente abandonaron sus viviendas por precaución. «Se ha movido todo el edificio», describió un residente. «Me acababa de meter a dormir y de repente se ha movido la cama», añadía otro. El sonido de las persianas subiéndose se ha repetido durante un largo tiempo en muchos puntos de la provincia.

El alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, la localidad más próxima al epicentro del seismo declaró a EL CORREO estar «sorprendido» por lo que había sucedido. Aseguró que en el pueblo se sintieron «como dos explosiones». «Ha sido muy breve», recalcaba. El regidor estaba pendiente de recibir instrucciones sobre como debía de proceder ante un hecho tan poco habitual. Al igual que desde los servicios de emergencias. «Yo estaba viendo una serie en el ordenador con los cascos y he saltado de repente porque se movía la mesa», relataba en primera persona.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó que el terremoto se produjo a una profundidad «muy superficial», de 5 kilómetro. Eso sí, la magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas, a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos, o a medida que otras agencias emitan su informe. El sismo también se ha podido notar en mayor o menor medida en Miranda de Ebro, Haro, Nájera, Treviño, Viana, Aretxabaleta, Cenicero, Logroño, Santo Domingo de la Calzada e incluso de una forma mucho más ligera en algunos puntos de Bilbao.

La última referencia que se tiene de un temblor de este calibre data del 13 de agosto de 1967. Álava se encuentra en una zona media de riesgo de este tipo de fenómenos geológicos, según apuntan los expertos. El otro gran movimiento telúrico se produjo el 18 de marzo de 1817 fue de intensidad VIII (similar a la categorización actual) y sacudió la localidad de Arnedo, a 84 kilómetros de Vitoria, pero fue sentido en prácticamente toda la mitad norte del país.

