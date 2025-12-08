La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor La Policía Local evitó el primer ataque al contemplarlo en directo por las cámaras de seguridad del municipio y avisar a una patrulla

El joven que el jueves intentó apuñalar a otro en la plaza Biotz Alai de Algorta recibió el viernes por la noche varias puñaladas, una de ellas en la espalda a la altura de la axila, según ha podido saber EL CORREO, de fuentes policiales. Tuvo que ser atendido en el hospital de las heridas. La víctima había abandonado el Juzgado de Getxo, donde había estado declarando desde por la mañana precisamente por haber intentado acuchillar un día antes al que posteriormente se convirtió en su agresor. Y esta vez sí que el enfrentamiento terminó mal.

Ambas personas arrastraban «rencillas de antes», según confirmaron desde la guardia urbana. Ya el miércoles una discusión entre ambos terminó con un puñetazo. Al día siguiente se volvieron a encontrar en la céntrica plaza de Algorta de la que los vecinos llevan años quejándose, han solicitado el cierre sin que el Ayuntamiento haya dado de momento una solución, y surgió una nueva pelea. Entonces, el presunto agresor estaba junto a un amigo, cuando el joven que había resultado perjudicado el día anterior, sacó un cuchillo e intentó clavárselo. Hasta en «quince ocasiones» zarandeo el arma blanca, según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, pero únicamente produjeron por suerte rasguños y cortes en la ropa.

Desde hace meses la zona es vigilada, a través de un sistema de circuito cerrado de videovigilancia, que permite a la Policía Local tener controlado el lugar. Es por ello que nada más contemplar los agentes del centro de coordinación policial la escena, contactaron con las patrullas que estaban por la zona y que pudieron intervenir a tiempo. La rápida actuación permitió detener al hombre y evitar que se consumase la agresión. Los agentes decomisaron el cuchillo que portaba.

Orden de alejamiento

El agresor fue detenido y puesto a disposición judicial. La jueza dictó una orden de alejamiento, sin embargo, cuando el joven iba por el centro de Algorta se encontró con la víctima que no tardó en vengarse y pasadas las nueve de la noche, le apuñaló.

Este suceso, pero también otros tantos que se han registrado en el municipio en los últimos días, ha llevado al sindicato ERNE a pedir al Ayuntamiento de Getxo y a la Ertzaintza que adquieran pistolas de gas pimienta. Para los uniformados, de esta forma, contarían con herramientas que les permitan intervenir «con mayor seguridad» en los episodios violentos.

Tanto ERNE como ESAN llevan años requiriendo al Consistorio que adquieran pistolas taser con las que «dar una respuesta adecuada y proporcional», pero de momento, su solicitud no ha sido aprobada. El PP también lo hizo en 2023.