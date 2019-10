Historias de Tinder «En Tinder he encontrado muchos expertos en la cama, pero todavía nada serio» En Bizkaia Dmoda recogemos cada semana los testimonios de usuarios vizcaínos de una de las aplicaciones para ligar más populares BIZKAIA DMODA Viernes, 11 octubre 2019, 00:40

En Bizkaia Dmoda recogemos cada viernes los testimonios sobre Tinder que llegan a nuestro email bizkaiadmoda@gmail.com. La última experiencia que os contamos fue la de Lucía y Saioa, dos amigas que tuvieron la mala suerte de quedar con el mismo chico y en la misma noche, que además coincidió con Aste Nagusia y no terminó en juerga precisamente. Hoy traemos el relato de Ángela, que con un pie en la cuarentena, reconoce que usa las aplicaciones para ligar desde que tenía veintipocos. Y sí, en todo este tiempo no le ha faltado sexo, pero amor... mejor que os lo cuente ella:

¡Hola! Me llamo Ángela y tengo 37 años. La verdad es que nunca he sido una chica que haya necesitado tirar de Tinder o apps de citas para ligar y aún así lo he hecho, lo reconozco. Seguramente por mi ansia para encontrar el amor, ya que la forma tradicional se me queda corta y, además, me parece más fácil encontrar chicos y entablar una relación de forma cibernética.

Rozo casi la cuarentena y la primera vez que use algo parecido a Tinder rondaba los veintipocos, por aquel entonces ni de broma se comentaba por ahí que utilizabas este tipo de aplicaciones, al menos en mi círculo, ya que todos éramos jóvenes y de buen ver, motivo suficiente para no tener que recurrir a algo así... ¡ por dios!

En aquel momento, podía entender los prejucios con estas cosas, pero la verdad es que a día de hoy ya no los comparto. Creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, aunque reconozco que Tinder quita bastante magia al asunto y que si buscas conocer a alguien de verdad, con proyección para algo más y de manera romántica, la cosa se complica bastante.

Vivimos en un mundo muy grande en el que en el fondo todos buscamos lo mismo (aunque muchas personas no lo reconozcan) y luego aquí estamos en Tinder haciendo el tonto, a toda prisa, dando un 'match' tras otro, manteniendo dos, tres, cuatro conversaciones a la vez... Todo depende del tiempo que cada uno quiera o pueda dedicarle, pero también es importante conocer el objetivo de cada persona, un punto importante que todos deberíamos dejar claro, sin miedo.

Estoy convencida de que una gran parte de los usuarios de esta app que aseguran que solo lo usan para quedar y echar un polvo, estarían dispuestos a iniciar en un momento una historia bonita. Pero, claro, tus amigos igual se descojonan de ti porque piensan que en Tinder no vas a encontrar algo que merezca la pena ni de broma, porque, claro, qué hace una chica como tú en un sitio como este. De hecho, entre nosotros, los propios usuarios de esta app también hay pudores y prejuicios. «No, no, no quiero nada serio con él, que nos hemos conocido en Tinder...».

Bueno a ver, no sé qué estoy diciendo, yo no he parado en un año de quedar con chicos. Y no he encontrado nada especial, ¿o sí? Podría hablaros de cada uno de ellos uno por uno y de paso pararme a pensar por qué no funciono (en los casos en los que yo quería que funcionase). Y reconozco que sí, que otras veces solo he quedado porque me apetecía tener sexo. La experiencia en muchos casos ha sido positiva. En Tinder he encontrado auténticos expertos en la cama, buenos, apasionados... que me han hecho feliz en ese momento, pero también a la larga. Y te preguntarás: ¿a la larga? Pues sí, porque me hicieron descubrir en mi cuerpo un botón que no sabía que tenía y con el que aprendí a disfrutar yo misma, sin necesitar de otra persona.

Pero también he tenido alguna experiencia más desagradable. Recuerdo, por ejemplo, a aquel que cuando yo practicaba sexo oral se tenía que poner una peli porno. ¡Menudo susto me llevé la primera vez, que pensaba que me estaba grabando y se la monté gorda! Al final Tinder no deja de ser un gran catálogo con muchas opciones, oportunidades, caras, personalidades... todos tan distintos y tan iguales. La verdad es que llega un momento en el que dices: «¡Hasta aquí, me voy a quitar esta mierda del móvil!» Porque llega un punto en el que no soy capaz de dar valor al chico en cuestión, se me amontona la información, no sé que quiere él ni que quiero yo... En estos momentos, hay alguien especial o eso parece, pero me perturba todo lo sucedido tiempo atrás, no me deja fluir y para qué vamos a engañarnos... ¡nos conocemos de Tinder, coño!

Envíanos tu experiencia en Tinder a bizkaiadmoda@gmail.com