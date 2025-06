Las quince 'startups' protagonistas

I. Bernal Viernes, 27 de junio 2025, 00:21 Comenta Compartir

1 Alias Robotics Antivurus para los robots que mueven la industria

La digitalización de la industrial sólo es posible si va acompañada de ciberseguridad, un reto que Alias Robotics afronta creando antivirus capaces de aprender a detectar anomalías «de un modo similar al del sistema inmunitario humano». La firma cuenta con el apoyo del programa europeo EIC Accelerator para integrar sus soluciones en una plataforma digital dotada de una Inteligencia Artificial. «Sería algo así como el ChatGPT», explican sus promotores.

2 Amazinglers El portal digital de intermediación laboral de los más jóvenes

Amazinglers es un portal de intermediación laboral expresamente creado para ayudar a los estudiantes y recién graduados a encontrar los convenios de prácticas y contratos de formación más adecuados para iniciar su carrera profesional. Pero no nace sólo para aunar en una misma web toda la oferta de los convenios universitarios y empresas; además quiere hacer un seguimiento de sus usuarios para ayudarles a encontrar después sus primeros empleos.

3 Atom Modular Viviendas fabricadas en un polígono industrial

La construcción está a las puertas de toda una revolución; ya es posible levantar viviendas a partir de módulos fabricados en serie en un polígono industrial sin que esa sistematización vaya en detrimento de la calidad y sostenibilidad. Esa es la apuesta de Atom Modular, que a partir de la elaboración de modelos virtuales –maquetas en 3D– ya está prototipando residencias unifamiliares que, pie de obra, se montarán habitación a habitación casi «como un Lego».

4 Biklin Un dispensador con el que ahorrar jabón en el lavavajillas

Biklin ha patentado un dispensador automático recargable que permite ahorrar detergente al usar el lavavajillas al aunar. La fórmula de su limpiador, que además de ser biodegradable incorpora abrillantador y sal, permite que sea el programa de lavado el que, a partir de la temperatura seleccionada, determine la cantidad de jabón necesaria para completarlo. El botellín dispensador tiene una capacidad de medio litro, que permite entre 26 y 37 lavados.

5 Blink Saddles Sillines de bicicleta que incorporan señalización luminosa

Blink Saddles desarrolla sillines de bicicleta equipados con sistemas de señalización luminosa que acompañan los movimientos de los ciclistas. Incorporan luces intermitentes, de posición (tanto en los laterales del sillín como en su parte trasera), de aviso de frenada y de emergencia que se manejan fácilmente desde el manillar y que sólo incrementan el peso del sillín veinte gramos sin modificar su aerodinámica. El sistema además permite conectar una alarma antrirrobo.

6 Data Value Management Análisis de datos para mejorar la competividad

Data Value Management es una consultora que facilita a las pymes la utilización de la información que genera su propia actividad diaria para mejorar la competitividad. El uso de herramientas de la analítica avanzada –como el 'Big data', la Inteligencia Artificial o el 'machine learning'– para transformar los datos en información útil le permite, por ejemplo, identificar qué tareas se pueden automatizar o incluso desarrollar algoritmos predictivos.

7 Dryfing Una máquina para lavar y secar los neoprenos en minutos

Dryfing ha desarrollado una máquina que permite lavar, desinfectar y secar los trajes de neopreno en minutos. Esta rapidez, junto a su tamaño y fácil instalación –ocupa un metro cuadrado y sólo necesita un enchufe y una toma de agua–, permite a las escuelas y clubs de surf, buceo y triatlón ahorrar costes al tiempo que mejoran su servicio. Tras este lanzamiento, la firma prepara una tecnología similar para los trajes de protección ignífuga que emplean los bomberos.

8 Kirodo Videojuegos interactivos para los más pequeños

La productora Kirodo quiere acercar al público de entre cinco y ocho años los videojuegos interactivos, también llamadas novelas visuales. En ellos, el argumento plantea opciones que condicionan el desenlace, por lo que es posible 'rejugar'. Su propuesta es crear estos videojuegos a partir de sus películas favoritas de los pequeños. La firma, además, está desarrollando un 'software' que le permita sistematizar la parte más técnica de sus producciones.

9 Novaut Un mercado 'online' para que la industria no pare nunca

Novaut ha desarrollado una plataforma 'online' de compras especializada en componentes de automatización y repuestos críticos para la industria que ya reúne un millón de referencias. Su 'marketplace' ofrece tanto componentes nuevos como otros de segunda mano, reacondicionados e incluso excedentes, pero en cualquier caso todos se le envían al cliente final tras ser supervisados en la nave que la 'startup' estrenó en enero en Júndiz.

10 Player to Player Crear videojuegos para móviles con elementos reutilizables

Player to Player es una desarrolladora de juegos 'free-to-play' –los que permiten jugar gratis– para teléfono móvil que acaba de realizar su primer lanzamiento; 'FreeXpace', un juego de supervivencia espacial que, de momento, está fogueado en el mercado canadiense. Junto al juego, la 'startup' ha desarrollado una tecnología propia que sistematiza parte de los procesos productivos al posibilita su creación mediante módulos reutilizables.

11 Powefultree Paneles solares para mejorar el rendimiento de los cultivos

Powerfultree desarrolla tecnología para que los cultivos se beneficien de la instalación de placas solares en el mismo suelo. Los paneles no tienen como misión principal generar energía, sino ajustar sus movimientos para proteger a las plantas de las altas temperaturas y la irradiación excesiva. El mapa de sombreado que han de configurar las placas solares lo determina un algoritmo propio que se nutre de los datos recopilados por sensores colocados en la parcela.

12 Psifiacos Controlar la anorexia y la bulimia gracias al reloj del paciente

Psifiacos facilita que dispositivos tan populares y fáciles de usar como pulseras digitales o relojes inteligentes se puedan emplear en el seguimiento médico de jóvenes con trastornos alimentarios. La 'startup' ha desarrollado una plataforma digital que, a través del dispositivo del adolescente, controla indicadores como la frecuencia cardiaca, la temperatura, la hidratación o el oxígeno en sangre y envía alertas a los móviles de los padres si se detecta alguna anomalía.

13 The Pulse Tecnología para prevenir problemas mentales en el trabajo

The Pulse utiliza la Inteligencia Artificial para averiguar el grado de bienestar de una plantilla y prevenir en ella problemas mentales relacionados con el trabajo. Su tecnología permite contestar a las encuestas de satisfacción a través de notas de voz que después son procesadas para identificar las emociones de quien habla. Esto permite a la empresa saber el estado de ánimo que prevalece en su organización y tomar las medidas necesarias para mejorarlo.

14 Seaquenz Drones para ayudar a los servicios de emergencia

Seaquenz diseña y fabrica vehículos aéreos no tripulados (drones) de larga distancia capaces de ofrecer a los servicios de emergencia información en tiempo real de lo que ocurre en localizaciones a las que no pueden acceder, como incendios forestales. Sus drones despegan y aterrizan en vertical –por lo que no necesitan una superficie preparada– no emiten dióxido de carbono y emplean Inteligencia Artificial para procesar las imágenes que captan.

15 Vam App Consultar toda la agenda cultural en un único click

Vam App reúne en una única aplicación toda la agenda cultural de una ciudad, desde espectáculos organizados por los grandes promotores a pequeños bolos en bares. Además de ofrecer a los organizadores la posibilidad de subir ellos mismos la información de los actos que preparen, la firma ha desarrollado una herramienta que sistematiza las búsquedas y permite diversificar intereses. De hecho, ya la han empleado para crear una agenda eventos de emprendimiento.

Temas

Startup

Álava