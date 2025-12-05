El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido por agresión sexual a una mujer en el parking de un centro comercial de Vitoria

Una vigilante de seguridad acudió en ayuda de la víctima e impidió que el agresor abandonase el aparcamiento en su furgoneta

N. Salazar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:46

Comenta

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada de viernes a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en el interior de su vehículo que se encontraba estacionado en un centro comercial de la capital alavesa. La mujer ha conseguido salir del vehículo y pedir auxilio.

A las 06:25 horas de la madrugada, personal de seguridad de un centro comercial del barrio Arriaga de Vitoria-Gasteiz requería la presencia de la Ertzaintza puesto que el conductor de una furgoneta trataba marcharse del lugar tras, presuntamente, agredir sexualmente a una mujer que les había pedido ayuda.

Hasta el lugar se desplazaron varios recursos de la Ertzaintza quienes constataron que una vigilante de seguridad trataba de impedir que una furgoneta abandonase el aparcamiento. Los agentes indicaron al implicado que se apeara de la furgoneta y recabaron información de lo sucedido. Una mujer, de 50 años, allí presente, narró que minutos antes había accedido a la furgoneta del presunto agresor al que había conocido esa misma noche, y este comenzó a agredirla sexualmente.

La víctima añadió que se pudo zafar del agresor y abandonar finalmente la furgoneta para pedir auxilio.

Ante estos hechos, el implicado, un hombre de 36 años, fue detenido por un delito de agresión sexual. A continuación, fue trasladado a dependencias policiales donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.

La víctima, por su parte, fue asistida por la Ertzaintza tanto para recibir atención médica como para la interposición de denuncia, siguiendo el protocolo de agresiones sexuales.

