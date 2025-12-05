Investigan en Álava una treintena de casos de menas que han sido abandonados

El abandono por parte de sus familiares de menores extranjeros para simular que están en situación de soledad y desamparo en Euskadi y que entren ... así en los servicios de protección pública es una práctica que no solo se ha detectado en Bizkaia. En Álava, las autoridades están investigando una treintena de casos fraudulentos de jóvenes que han accedido a Europa acompañados y con visado, pero que luego se les ha dejado a su suerte.

Las últimas alarmas a este respecto han saltado en Bilbao. La Policía Nacional desveló el miércoles que se ha procedido a la detención en el aeropuerto de Loiu de una pareja de origen magrebí por abandonar a su hija de 14 años para que ingresara en un centro de acogida de la Diputación, a donde llegó tras coger un autobús en Granada. El caso fue detectado cuando la pareja llegó desde Marruecos para ver a la menor y a otro hijo ya de 19 años, pero que también había estado tutelado por las instituciones vascas. La operación reveló un «patrón de abandono reiterado» por parte de la familia. El arresto se produjo el 28 de noviembre cuando la pareja se disponía a coger un vuelo para regresar a su país de origen.

La decena de casos conocidos hasta ahora en Bizkaia y la sospecha sobre una treintena de ellos en Álava amplía la magnitud del fenómeno, que fuentes sociales ya habían alertado como «habitual» entre familias del norte de África. Estas ven en el servicio de protección vasco una fórmula que ya adopta la clase media para dar estudios y sustento a sus descendientes.